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日本、美國兵推設想使用核武 陸國防部：極其危險動向

中央社／ 北京30日電
中國國防部發言人張曉剛。中央社
中國國防部發言人張曉剛。中央社

日媒近期報導，日本美國在「延伸威懾磋商」的兵推中設想使用核武器。中國國防部今天表示，日方一些人謀求引入甚至使用核武器，是極其危險的動向。而美日應以實際行動維護地區和平安全。

據共同社27日報導，日美兩國政府在商討美國以核武器和常規戰力防衛日本的例行磋商中，多次實施「設想突發事態」的桌面推演，並討論「美軍使用核武器」的腳本。

報導提到，例行會議是日美外交和防務部門負責人參加的「延伸威懾磋商」。這是首次獲悉日美深入討論甚至使用核武器的內容，凸顯出日本政府作為唯一戰爭核爆受害國追求「無核武世界」的同時，加深對美國核威懾力依賴的實際狀況。

中國國防部今天下午舉行記者會，發言人張曉剛回應媒體提問時宣稱，日方本是核爆受害者，更應認識核戰爭「打不得也打不贏」。現在日方一些人妄圖升級美方所謂的「延伸威懾」，通過核共享，謀求引入甚至使用核武器，挑動軍備應戰，這是極其危險的動向。

張曉剛又說，中方奉勸美日降低核武器帶來國家和集體安全政策的作用，以實際行動促進戰略穩定、維護地區和平與安全。

另有外媒提問，九三閱兵儀式，中方將邀請哪些國家的政要出席，例如是否邀請美國總統川普（Donald Trump）參加。張曉剛表示，目前沒有可供發布的訊息。

核武 美國 日本 兵推 國防部

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