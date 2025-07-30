快訊

為躲海嘯避難途中喪命 日本58歲婦女「開車墜崖」頭部重創身亡

蹉跎一年！建臺高中出包報錯考科 23人受影響已4人決定重考

沒有腦水腫或昏迷…沈玉琳爆肝炎送加護病房 三軍總醫院發聲

主持黨外人士經濟座談會 習近平喊話：下半年在宏觀政策持續發力

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中共總書記習近平。美聯社
中共總書記習近平。美聯社

中共中央23日在中南海召開黨外人士座談會，就當前經濟形勢和下半年經濟工作聽取意見。中共總書記習近平對各民主黨派、全國工商聯和無黨派人士提出兩點希望，要統一思想認識和凝聚廣泛共識，以及立足自身優勢，推動高水平發展。

新華社報導，習近平主持並發表重要講話強調，做好下半年經濟工作，要堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，保持政策連續性穩定性，增強靈活性預見性，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，有力提振消費、破除「內捲」，暢通國內大循環，促進國內國際雙循環，努力完成全年經濟社會發展目標任務，實現「十四五」圓滿收官。

習近平指出，今年上半年，國家經濟運行穩中有進，社會大局保持穩定。這反映大陸經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛力大，支持高水平發展的積極因素在不斷累積。

習近平強調，當前國家經濟運行依然面臨不少風險挑戰。下半年要在宏觀政策上持續發力、適時加力，重點做好全方位擴大內需、堅定不移深化改革擴大開放、推動科技創新和產業創新深度融合發展、持續防範化解重點領域風險、多措並舉保障改善民生等工作。

中共中央政治局常委李強、王滬寧、蔡奇、丁薛祥出席座談會。李強受中共中央委託通報了上半年經濟工作有關情況，介紹了關於下半年經濟工作有關考慮。

座談會上，民革中央主席鄭建邦、民盟中央主席丁仲禮、民建中央主席郝明金、民進中央主席蔡達峰、農工黨中央主席何維、致公黨中央主席蔣作君、九三學社中央主席武維華、台盟中央主席蘇輝、全國工商聯主席高雲龍、無黨派人士代表孫其信先後發言。

李強 中共 蔡奇 習近平

延伸閱讀

4天降1年雨 京撤8萬人、華北40死 傷亡數字公布有原因

川普關稅將上路 美財長：8月1日不是世界末日

美中貿易談判 模擬三情境…聚焦協商破裂或降溫發展

習近平、李強先提洪災重大人員傷亡 北京才公布30人死亡引議

相關新聞

華北暴雨成災已數十人死傷 陸國台辦：目前無台胞因災傷亡

大陸華北、東北等地日前暴雨成災，光是北京市官方就宣布30人死亡，密雲、懷柔等地也災情慘重，而大陸國台辦30日表示目前沒有...

少林寺新住持印樂法師 習近平早在5月就考核過？

少林寺新住持印樂法師，2個多月前就由中共中央總書記習近平親自考核過？原少林寺住持釋永信因挪用侵占項目資金寺院資產，長期與...

賴總統稱大罷免確立「反共護台」 北京：自欺欺人

本月26日投票結果，大罷免大敗後，賴總統在臉書發文表示感謝「公民的力量」，強調「更加確立了反共護台的國家方向」。對此，大...

陸公布M503航線W121銜接航線運行狀況：平均每天飛15架次

大陸官方不久前公開宣布將啟用M503航線的W121銜接航線，而國台辦30日披露，7月21日至24日，該航線實際執飛航班共...

主持黨外人士經濟座談會 習近平喊話：下半年在宏觀政策持續發力

中共中央23日在中南海召開黨外人士座談會，就當前經濟形勢和下半年經濟工作聽取意見。中共總書記習近平對各民主黨派、全國工商...

中共20屆四中全會10月在北京召開 聚焦「十五五」規劃制定

中共中央政治局30日決定，2025年10月召開二十屆四中全會，研究「十五五」規劃制定。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。