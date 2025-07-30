主持黨外人士經濟座談會 習近平喊話：下半年在宏觀政策持續發力

中共中央23日在中南海召開黨外人士座談會，就當前經濟形勢和下半年經濟工作聽取意見。中共總書記習近平對各民主黨派、全國工商聯和無黨派人士提出兩點希望，要統一思想認識和凝聚廣泛共識，以及立足自身優勢，推動高水平發展。

新華社報導，習近平主持並發表重要講話強調，做好下半年經濟工作，要堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，保持政策連續性穩定性，增強靈活性預見性，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，有力提振消費、破除「內捲」，暢通國內大循環，促進國內國際雙循環，努力完成全年經濟社會發展目標任務，實現「十四五」圓滿收官。

習近平指出，今年上半年，國家經濟運行穩中有進，社會大局保持穩定。這反映大陸經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛力大，支持高水平發展的積極因素在不斷累積。

習近平強調，當前國家經濟運行依然面臨不少風險挑戰。下半年要在宏觀政策上持續發力、適時加力，重點做好全方位擴大內需、堅定不移深化改革擴大開放、推動科技創新和產業創新深度融合發展、持續防範化解重點領域風險、多措並舉保障改善民生等工作。

中共中央政治局常委李強、王滬寧、蔡奇、丁薛祥出席座談會。李強受中共中央委託通報了上半年經濟工作有關情況，介紹了關於下半年經濟工作有關考慮。

座談會上，民革中央主席鄭建邦、民盟中央主席丁仲禮、民建中央主席郝明金、民進中央主席蔡達峰、農工黨中央主席何維、致公黨中央主席蔣作君、九三學社中央主席武維華、台盟中央主席蘇輝、全國工商聯主席高雲龍、無黨派人士代表孫其信先後發言。