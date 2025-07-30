中共20屆四中全會10月在北京召開 聚焦「十五五」規劃制定

中共中央政治局30日決定，2025年10月召開二十屆四中全會，研究「十五五」規劃制定。

新華社報導，中共中央政治局30日召開會議，決定今年10月在北京召開中國共產黨第20屆中央委員會第4次全體會議，主要議程是，中共中央政治局向中央委員會報告工作，研究關於制定國民經濟和社會發展第15個5年規劃的建議。會議分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。中共中央總書記習近平主持會議。

會議強調，「十五五」時期是全面發力的關鍵時期，大陸發展環境面臨深刻複雜變化，戰略機遇和風險挑戰並存。在此背景下，大陸經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。

會議提出，要堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，圍繞全面建成社會主義現代化強國、實現第2個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的中心任務。