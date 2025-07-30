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陸政治局會議定調下半年經濟工作 有效釋放內需潛力 提振消費
中共中央政治局30日召開會議，由中共中央總書記習近平主持會議。決定今年10月在北京召開中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議。會議中也強調，要有效釋放內需潛力。深入實施提振消費專項行動，在擴大商品消費的同時，培育服務消費新的增長點。在保障改善民生中擴大消費需求。高品質推動「兩重」建設，激發民間投資活力，擴大有效投資。
新華社報導，中共中央政治局決定今年10月在北京召開中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議，主要議程是，中共中央政治局向中央委員會報告工作，研究關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議。會議並分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。
會議強調，做好下半年經濟工作，要著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，有力促進國內國際雙循環，努力完成全年經濟社會發展目標任務，實現「十四五」圓滿收官。
宏觀政策要持續發力、適時加力。要落實落細更加積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，充分釋放政策效應。加快政府債券發行使用，提高資金使用效率。兜牢基層「三保」底線。
貨幣政策要保持流動性充裕，促進社會綜合融資成本下行。用好各項結構性貨幣政策工具，加力支持科技創新、提振消費、小微企業、穩定外貿等。支持經濟大省發揮挑大梁作用。強化宏觀政策取向一致性。
要持續防範化解重點領域風險，積極穩妥化解地方政府債務風險，嚴禁新增隱性債務，有力有序有效推進地方融資平台出清。
要擴大高水平對外開放，穩住外貿外資基本盤，優化出口退稅政策，高水平建設自貿試驗區等開放平台。
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