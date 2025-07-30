「識讀中國威脅」教材將上路 國台辦搬「懲獨22條」警告我教育部

賴政府即將在新學期啟用「識讀中國威脅」補充教材，教材內容包括識讀中國、國家認同、媒體識讀等面向，大陸國台辦30日指出，這是「數典忘祖的倒行逆施」，並搬出「懲獨22條」相關條文，不點名地警告實施相關措施的教育部。

大陸國台辦發言人陳斌華30日上午在記者會上，針對13篇「識讀中國威脅」補充教材即將在新學期啟用時，做出上述表示。

陳斌華指出，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，大搞「去中國化」，罔顧歷史，歪曲事實，妄圖利用「台獨教材」割斷兩岸歷史文化聯結，造成台灣青年一代歷史記憶混亂和國家認同扭曲。如此數典忘祖的倒行逆施，必將遭到兩岸同胞的堅決反對和唾棄。

他警告，「涉及利用職權在教育領域大肆歪曲、篡改台灣是中國一部分的事實的行為和人員，也必將遭到懲處。」陳斌華的相關說法，等於以大陸的「懲獨22條」條文，不點名地警告我教育部官員。

公開資料顯示，2024年6月大陸「兩高三部」（最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部）發布「懲獨22條」（關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見）。

「懲獨22條」當中針對「分裂國家罪」，第4項明文提到，包含「利用職權在教育、文化、歷史、新聞傳媒等領域大肆歪曲、篡改台灣是中國一部分的事實，或者打壓支持兩岸關係和平發展和國家統一的政黨、團體、人員」，以「分裂國家罪」定罪處罰。