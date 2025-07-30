少林寺新住持印樂法師 習近平早在5月就考核過？

少林寺新住持印樂法師，2個多月前就由中共中央總書記習近平親自考核過？原少林寺住持釋永信因挪用侵占項目資金寺院資產，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子遭調查後，少林寺管理處29日宣布，禮請洛陽白馬寺方丈印樂法師任少林寺住持。

事實上，今年5月，習近平赴河南考察時就已見過印樂法師。

據新華社報導，5月19日至20日，習近平在河南省委書記劉寧和省長王凱陪同下，先後到洛陽、鄭州考察調研。19日下午，習近平首到洛陽軸承集團股份有限公司考察，隨後就前往白馬寺。

新華社當時報導，「隨後，習近平來到始建於東漢年間的白馬寺考察，詳細了解佛教中國化和寺院文物保護情況。他指出，白馬寺見證了佛教傳入、發展並不斷中國化的進程。歷史證明，堅持我國宗教中國化方向是完全正確的，要積極引導宗教同中華優秀傳統文化相融合、與社會主義社會相適應。」

在新華社發布習近平在白馬寺調研的相片中，印樂法師就站在習近平右側不遠處。

大陸前資深媒體人、時事評論員蔡慎坤在社群平台X上發文稱，「釋永信突然被拋棄，看起來還是很複雜的，背後的角力也漸漸清晰，原本覺得習近平不會直接干預一個方丈的去留，現在看到洛陽白馬寺方丈釋印樂法師跨區調動出任少林寺住持，即使不是習近平親自過問親自部署，也是宗教部門和河南省領導投其所好做出的決定。」

蔡慎坤表示，今年5月19日下午，習近平來到始建於東漢年間的白馬寺考察，詳細了解佛教中國化和寺院文物保護情況。他指出，白馬寺見證了佛教傳入、發展並不斷中國化的進程。白馬寺方丈釋印樂法師親自陪同接待。這種具有政治意義的考察顯然不是臨時安排，而是精心準備的。