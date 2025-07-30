港媒分析：穩定幣將成中美貨幣戰下一個戰場

據港媒分析，北京方面對香港發展穩定幣的興趣日增，穩定幣將會是中美貨幣戰的下一個主戰場。

香港信報前總編輯、資深傳媒人陳景祥今天在明報撰文指出，香港立法會已於5月21日通過穩定幣條例草案，條例將於8月1日生效，這意味著過去在法律邊緣游走的數碼（數位）資產，正式納入金融監管體系。

除了香港，美國參議院也於6月中通過穩定幣法案並由總統川普簽署成為法律；其他國家如英國、澳洲、新加坡、韓國、日本等，近年也都相繼展開穩定幣立法工作。

文章分析，隨著主要經濟體紛紛立法，穩定幣及其他數碼資產不單會合法登場，也許還會掀起另一場貨幣戰，並改寫國際金融市場的版圖。

文章指出，穩定幣冒起，可以繼續強化美元在全球貨幣體系中的地位。今年6月，中國人民銀行前行長周小川在上海陸家嘴一項論壇上也說，美元穩定幣可能進一步推動美元化現象。

據指出，相較於美國，中國大陸一直禁止加密貨幣活動，但最近幾個月，北京央行官員的態度明顯轉變。

比如，北京人民銀行行長潘功勝在陸家嘴同一項論壇上說，「…穩定幣蓬勃發展，實現了『支付即結算』，從底層重塑傳統支付體系，大幅縮短跨境支付鏈條，同時對金融監管也提出了巨大的挑戰。」

此外，對於如何抗衡美元「霸權」並藉穩定幣鞏固優勢，大陸金融界和學術界也有相當多建議，其中不少都跟香港有關，原因是大陸仍然未開放資本帳、加密貨幣仍然非法，要在穩定幣方面應對美國的挑戰，香港應該是中國唯一一個可以「出招」的城市。

文章表示，穩定幣在跨境支付中具有低成本、高效率的優勢；港幣穩定幣可以促成香港與亞洲地區的金融互聯互通，可用於跨境電商、貿易結算及供應鏈金融，降低交易成本，提高結算效率。

香港可以為發行穩定幣提供測試環境，其成功經驗可以推動大陸在未來逐步開放穩定幣等虛擬資產的監管限制，特別是與港元或人民幣掛鈎的穩定幣。

文章預測，未來在港發行的穩定幣，理應屬非美元品種，而香港作為人民幣離岸中心，也可以作為人民幣穩定幣的試驗場。

另外，香港的穩定幣監管框架，可以為大陸企業提供合規管道，透過香港發行人民幣背書的穩定幣，用於跨境貿易和投資。

文章表示，在當前中美博弈較量無處不在的現實下，香港將會在技術層面之外，「代表」大陸參與跟美國在穩定幣、數碼資產以至金融實力上的較量。

文章指出，美元「霸權」是美國得以延續其國際影響力的王牌，也是中國最難以超越的一環；由於擔憂美國藉穩定幣立法進一步強化美元主導地位，北京也因此一改低調態度，對穩定幣興趣日增，並且以香港為沙盒（測試），探索穩定幣作為替代支付方案的可能，進而推動人民幣國際化。

此外，穩定幣的去中心化功能有助國際交易繞過美國和西方控制的SWIFT（環球銀行金融電信協會）機制，對促成交易貨幣的多元化有幫助，這正是中國所樂見的。

文章表示，穩定幣市場仍有待發展，它可能是重塑世界金融市場的一股重要力量，也將會是中美貨幣戰的下一個主戰場。