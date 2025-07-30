賴總統稱大罷免確立「反共護台」 北京：自欺欺人

本月26日投票結果，大罷免大敗後，賴總統在臉書發文表示感謝「公民的力量」，強調「更加確立了反共護台的國家方向」。對此，大陸國台辦發言人陳斌華30日回應，「賴清德的說辭完全是自欺欺人」。而對於賴清德過境美國，陸方強調「堅決反對賴清德以任何由頭任何形式過境竄美」。

賴總統在大罷免後的談話，表示感謝「公民的力量」，提醒了每一個政黨的政治人物，「都有對國家的忠誠義務」，「也更加確立了反共護台的國家方向，更加凝聚了反共護台的公民力量」。

在30上午的大陸國台辦記者會上，本報記者詢問陸方對於賴清德的上述說法有何評論，對此大陸國台辦發言人陳斌華批評稱，「賴清德的說辭完全是自欺欺人，充分暴露其冥頑不化的台獨本性。民進黨在7月26日投票中慘敗，充分證明其抗中謀獨，違背島內（指台灣）主流民意，對廣大台灣同胞所唾棄。」

此外有台灣媒體提問，726大罷免，國際媒體在報導這次失敗時，多以台灣人否決罷免「親中」立法委員為標題報導。有分析認為，這次的選戰也會向國際間釋放信號，認為台灣的民意可能傾向中國，也顯示民進黨習慣打出的「反中牌」是失靈的。陳斌華回應，台灣民眾在7月26日的首輪投票中已經對所謂的大罷免投下反對票，「顯示民進黨當局的政治操弄及其所謂抗中保台路線違背島內主流民意不得人心。」

另對於英媒《金融時報》稱，賴總統過境美國遭北京施壓，不得過境紐約，陳斌華則回應指，注意到有關報導，大陸「堅決反對美國與中國台灣地區進行任何形式的官方往來，堅決反對賴清德以任何由頭任何形式過境竄美」，他強調，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎之又慎處理台灣問題，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，「正告賴清德當局，倚美謀獨，枉費心機，註定失敗。」

此外，海基會秘書長羅文嘉日前表示，兩岸確實需要健康有序的交流與更多了解、對話，但強調如果協商、交流與談判，最後是讓台灣已經有的權利一步步「侵蝕消失」，就不是交流的目的。

就此，陳斌華表示，2008年6月，海協會與海基會在「九二共識」基礎上恢復協商談判，此後接連簽署了23項協議，實現兩岸全面直接雙向「三通」，解決了諸多關係兩岸同胞切身利益的實際問題。他指出，「推動兩岸對話協商是我們的一貫主張，出發點和落腳點都是為了持續增進兩岸同胞利益福祉。」

但他強調，民進黨當局一方面頑固堅持台獨立場，不斷歪曲、否認「九二共識」，單方面破壞兩岸協商談判和兩岸關係和平發展的政治基礎，蓄意阻撓限制兩岸交流合作；另一方面不斷編造謊言、推卸責任，掩蓋其破壞兩岸協商、阻礙兩岸交流的錯誤。「這種說一套做一套的卑劣行徑，在事實面前不堪一擊，也不得人心、不會得逞。」

而就陸委會副主委梁文傑日前在記者會上指出，台灣與大陸之間從來不是中國人與中國文化的問題，而是制度與理念的問題，台灣人想要過自由民主的生活，不喜歡大陸的社會制度。對此，陳斌華回應，2,300萬台灣同胞都是中國人，他重申制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口。陳指，「當前反對台獨分裂的鬥爭不是制度之爭，而是統一與分裂的鬥爭、正義與邪惡的對抗。」