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德國世大運賀電事件後再表態！陸國台辦：奧運模式有「7禁區」

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華30日上午就陸方對奧運模式的解讀，明確提出不應該出現違背奧運模式的「名、旗、歌、徽、以及材料、標示、口號等」。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國台辦發言人陳斌華30日上午就陸方對奧運模式的解讀，明確提出不應該出現違背奧運模式的「名、旗、歌、徽、以及材料、標示、口號等」。（記者廖士鋒／攝影）

日前在德國世大運賽事上傳出「賀電事件」，大陸方面人員疑似搶奪我方教育部長頒發的賀電，引起兩岸糾紛，在大陸體育協會出面發聲後，大陸國台辦30日上午強調奧運模式的重要性，並指出任何國際體育賽事合作都需要全面準確執行奧運模式，不應該出現違背奧運模式的「名、旗、歌、徽以及材料、標示、口號等」，明確拋出7個「禁區」。

30日上午在記者會上，大陸國台辦發言人陳斌華針對賀電事件表示，中國學生體育聯合會已於24日說明情況，澄清是非。他強調，「奧運模式」是國際體育界公認的處理台灣問題的通行法則，也是兩岸體育界人士共同遵守的原則，為促進兩岸體育交流合作、推動兩岸體育健兒參加國際體育賽事提供了基礎性制度保障。

他指控民進黨當局「一再造謠生事，挑戰『奧運模式』，目的是借體育謀『獨』。包括體育界在內的島內各界人士應明辨是非，認清其台獨禍心，不隨之起舞。」

隨後本報記者提問，在體育賽事後，台方頒發賀電是向來的慣例，此前大陸官方也罕有公開指責過賀電違反奧會模式，這次陸方為何會與台方人員爆發衝突？

對此陳斌華重申「中國學生體育聯合會已經做了說明，國際大學生體育聯合會也已表明立場，支持中國代表團的正當行為」。

他強調，奧運模式是國際及兩岸體育界共同遵守的基本原則，任何國際體育賽事合作都需要全面準確執行奧運模式，不應該出現違背奧運模式的「名、旗、歌、徽、以及材料、標示、口號等」，國際體育賽事活動相關場合不允許涉及政治宗教種族的展示。

他指出，大陸堅決反對民進黨當局藉體育謀獨挑釁，任何妄圖違反國際和兩岸體育界基本原則、出於政治目的干擾體育賽事的行為，都不得人心，注定失敗。

隨後還有台灣媒體詢問，陸委會發言人上周在記者會上指出對陸方來說，在現場拿到賀電，被人拍到中華民國這4字就不行，爭議點就在這裡，所以才會有現場動手動腳搶奪賀電，就此陳斌華表示，任何國際體育賽事活動，無論是世大運還是世運會等等，都需要全面準確執行奧運模式，他重申，「問題發生的根源在於民進黨當局藉體育謀獨。」

陸方所稱的「奧運模式」，即我方所稱的「奧會模式」（Olympic Protocol）。根據中華奧會官網說明，「奧會模式」是以我國奧會在1981年與國際奧林匹克委員會於瑞士洛桑簽署的協議（洛桑協議）為基礎，規範我國的運動團體參加國際奧會及其他奧林匹克活動成員，如國際奧會承認之國際運動總會及國際運動組織所舉辦的運動競賽、國際會議與活動所使用的名稱、會徽、會旗、會歌以及排序等儀程（Protocol）規定。

不過此前陸方仍常在新聞報導中，以「中國台北」稱呼中華台北，對於這是否違反該模式，大陸國台辦曾強調，這可能對「奧運模式」存在誤解。「奧運模式」是體育領域處理涉台問題的基本準則，不涉及新聞媒體等其他領域或賽事之外區域。

體育 奧運 運動

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