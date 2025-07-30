華北暴雨成災已數十人死傷 陸國台辦：目前無台胞因災傷亡

大陸華北、東北等地日前暴雨成災，光是北京市官方就宣布30人死亡，密雲、懷柔等地也災情慘重，而大陸國台辦30日表示目前沒有台胞因災傷亡。

大陸國台辦30日上午舉行記者會，本報記者詢問，陸委會昨晚就華北暴雨向大陸方面表示慰問，想請問有何評論？而這次暴雨成災，大陸官方有沒有掌握到台胞相關受災情況？

對此國台辦發言人陳斌華表示，近期華東、華北、東北等地，持續遭遇強降雨，引發洪撈等災害，造成北京、河北、吉林、山東等地重大人員傷亡和財產損失，「中共中央、國務院高度重視，習近平總書記對救災工作做出重要指示，相關部門與地方，全力開展搶險救災，盡最大努力減少人員傷亡、全力保障人民群眾生命財產安全，目前救災工作正在抓緊進行，災區群眾得到妥善安置。」

他表示，據了解，目前無台胞因災傷亡，「相關地方台辦會即時了解在當地台胞、台企有無受災，及時提供協助」。

稍早陸委會在29日晚間表示，中國大陸華東、華北、東北等地持續遭遇強降雨，引發洪澇和地質災害，連續極端強降雨造成重大災害，北京全市因災死亡30人。我政府向中國大陸有關方面表達慰問之意，祈願亡者安息、傷者早日康復。陸委會還強調，近年來因極端氣候引發致災性強降雨，數度造成兩岸人民生命財產重大損傷。台灣中南部近日亦因連續豪雨成災，中央及相關縣市政府也迅速連手展開救災工作。「至盼兩岸人民之災損能減至最低，後續復原工作迅速而順利。」

此外，颱風丹娜絲襲台後，台灣發生近年來最嚴重停電問題，有評論稱這暴露出民進黨「光電達標計畫」等能源政策不堪一擊。對此陳斌華30日上午說，在民進黨當局眼裡，「民生」不是「民眾生計」，而是「民進黨的生意」。民進黨當局為謀取一黨私利，一方面違民意，欺民心，占民利，肆意妄為；另一方面施政無能，無心也無力解決島內能源問題。所謂「綠電」不過是民進黨政客中飽私囊的藉口和手段，「台灣民眾苦此久矣」。

陳斌華還指出，「我們牽掛丹娜絲受災同胞，希望他們能早日恢復正常生產生活秩序」，他並批民進黨當局漠視災民需求、救災遲緩不力，再次暴露其「政治凌駕一切」、心中只有一黨私利的真實面目，再度戳穿民進黨當局和賴清德標榜的「民主、愛台」的虛偽面目。