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北京洪災一養老院遭淹沒 至少2人遇難

中央社／ 台北30日電

中國北京發生洪災導致至少30人死亡。中國媒體報導，北京密雲區有養老院遭淹沒，至少2人遇難。

中國北方多省數日受暴雨侵襲。據中國官媒央視新聞報導，28日清晨近7時，北京市消防救援總隊接到報警指出，太師屯鎮養老照料中心被洪水圍困，有人員受困。

總隊隨後調派救援人員、消防車及救援艇趕赴現場。截至28日下午12時45分，北京消防在這家養老照料中心成功救出48名受困人員。

不過，根據央視的救援影片顯示，這家養老院在消防救援時，已被洪水淹沒。

據南方都市報、中國慈善家雜誌等報導，有上述養老機構老人的親屬發文表示，「住在養老中心的姨奶奶和她半身不遂的外甥因為密雲洪水淹死了」。

針對傷亡情況，太師屯鎮養老照料中心則回應，現在不方便透露，要等有關部門統一回覆。太師屯鎮政府人員也表示，養老機構被淹，但已轉移人員，具體情況暫時不清楚。

相關報導指出，太師屯鎮養老照料中心主要承擔低保、低收入、重殘、孤兒和社會老人的集中供養。這家養老機構中居住70多名老人。

據報導，一名不具名的氣象專家表示，暴雨造成傷亡的因素很多，包括極端天氣因素、預警訊息、地形影響、基礎設施承壓及部分區域防禦能力等等。一些山區防禦能力相對薄弱，降雨過後易誘發山洪、滑坡和土石流等自然災害，這些災害具有突發性和強大破壞力，防範難度極大，容易造成人員傷亡。

他並建議，中國政府部門在發布預警訊息時，還要特別關注學校、養老機構、孤兒院等特殊群體。因其逃生能力相對薄弱，溺亡風險高。

北京 洪水 養老院

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