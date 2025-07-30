中美延長關稅休戰90天 何立峰：要爭取更多雙贏結果

中美瑞典經貿會談結束，根據會談共識，雙方將繼續推動已暫停的美方對等關稅24%部分以及中方反制措施展期90天。中國國務院副總理何立峰說，下一步要深化對話磋商，不斷爭取更多雙贏結果。

綜合中國官媒央視新聞、新華社報導，何立峰和美國財政部長貝森特（Scott Bessent）及貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）28、29日在瑞典斯德哥爾摩舉行中美經貿會談。

何立峰表示，中美經貿關係的本質是互利共贏，雙方在經貿領域擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，中美合則兩利、鬥則俱傷。穩定、健康、可持續的中美經貿關係不僅有利於實現各自的發展目標，也有利於促進世界經濟的發展與穩定。

他說，下一步，雙方應繼續按照兩國元首通話重要共識，充分發揮好中美經貿磋商機制作用，不斷增進共識、減少誤解、加強合作，進一步深化對話磋商，不斷爭取更多雙贏結果。

據報導，美方表示，願繼續透過美中經貿磋商機制協商解決經貿領域分歧，推動取得更多磋商成果，進一步穩定美中經貿關係。

中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼在會談結束後對媒體表示，中美雙方就彼此關切的重要經貿議題進行了「坦誠、深入、富有建設性的交流」，回顧了5月日內瓦經貿會談共識和6月倫敦框架落實情況，並給予充分肯定。

李成鋼說，「雙方充分認識到維護一個穩定健康的中美經貿關係的重要性」。中美雙方經貿團隊將繼續保持密切溝通，就經貿議題及時交流，繼續推動雙邊經貿關係穩定健康發展。

今年4月2日，美國總統川普對多國祭出高額關稅，其中，對中國商品的對等關稅為34%；在中方祭出反制措施後，雙方相互加碼，連同稍早於2、3月時就芬太尼問題對中國所課20%關稅，美國對中國商品的關稅計達145%。

5月12日，美中經貿高層在瑞士日內瓦會談後發布聯合聲明，保留對於彼此加徵基礎關稅10%，暫停執行先前加徵24%關稅，為期90天，其餘對等關稅取消；美國對中國以芬太尼問題追徵20%關稅未被納入處理。

經過雙方協議後，美國對中國加徵關稅降為30%，包括基礎關稅與芬太尼專項關稅；中國對美國加徵關稅從125%降為10%。

此次在瑞典的會談則決定，將90天關稅休戰協議再延長90天。