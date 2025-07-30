加大採購？陸民航局長會波音副總裁

中美在瑞士舉行第三輪經貿會談之際，美商界代表團已抵達大陸展開訪問。據中國民航報，大陸民航局長宋志勇廿八日會見美國飛機製造商波音高級副總裁尼爾森，雙方圍繞波音與大陸民航的合作發展深入交換了意見。另有消息稱，大陸民航局已調查國內各家航空公司的機隊採購計畫，並特別問及波音訂單，推測波音在大陸訂單可能增加。

外媒日前報導，由美中貿易全國委員會（ＵＳＣＢＣ）組織的美企高層代表團本周將訪問大陸，代表團由聯邦快遞集團（FedEx）執行長、ＵＳＣＢＣ董事會主席芮思博率隊，波音高層、ＵＳＣＢＣ會長譚森將同行，預料將與中方高層會晤，重啟商業對話。

雖然訪問消息未獲證實，但中國民航報上述報導，或間接證實美國商界代表團已到訪大陸，這也是今年四月美國總統川普發起新一輪關稅戰以來，層級最高的美國商界代表團。

陸媒參考消息網此前稱，隨團的波音高層此行將重點討論飛機銷售事宜。波音早在二○一七年隨川普訪陸期間，從大陸航司獲得了價值三七○億美元、涉及三百架飛機的訂單。然而受限美方挑起關稅戰，飛機交付多次中斷。

香港南華早報昨引述知情人士說，大陸民航局已要求各家航司更新二○二五年及以後的機隊採購和更新計畫，並稱大陸民航局特別詢問航空公司的計畫是否包括波音的逾期訂單。

近年中美雙邊緊張局勢升溫時，波音在大陸的銷售經常受到牽連，但業內人士說，隨著中美貿易談判的進行以及即將舉行的高層領導人會晤釋放的緩和訊號，波音也將處於最有利的受益地位。