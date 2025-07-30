華北暴雨至少40死 北京撤8萬人

大陸華北地區近日來遭遇暴雨侵襲，北京、河北、山東、內蒙古等地災情嚴重，目前已造成至少四十人死亡，光是北京市就已知卅人身亡，並轉移撤離逾八萬人。由於密雲水庫連日來的洩洪，當地官方也高度重視下游地區情況，嚴防洪災再度氾濫。

北京4天雨量抵一年份

北京日報指出，受副熱帶高壓外圍暖濕氣流影響，北京從廿四日開始出現明顯降雨。截至廿九日，全市平均降水量一六五點九毫米，最大降水量五四三點四毫米，達特大暴雨級別。最強小時雨量為九五點三毫米，相當於一平方公里區域在一小時內被灌入卅八個標準泳池的水。報導稱，北京的平均年降水在六百毫米左右，五四三點四毫米相當於四天內下了近一年的雨量。

災情方面，北京全市因災死亡卅人，其中密雲廿八人、延慶二人。受災地區道路損毀卅一處，涉及興陽線、西火路等十六條線路仍未修通；一三六個村電力中斷，通信設施共損毀光纜六十二條、基地台退服（退出服務）一八二五個。目前全市累計轉移八萬三三二人，數量最多的三個區為密雲、懷柔和房山。

河北爆發50年一遇山洪

央視新聞援引河北省承德市委消息指，灤平縣馬營子滿族鄉南檯子西溝村因強降雨導致土石流，截至昨日中午已致八人死亡、四人失聯；而保定市阜平縣截至廿六日晚間已死亡二人、失蹤二人。天津「津雲」則提到，廿八日薊州區爆發了五十年一遇、有水文紀錄七十年來的大山洪，當地轉移了一萬人。內蒙古呼和浩特也傳出有外賣小哥在積水中觸電身亡。

直至昨日上午，北京市區仍大雨滂沱，本報記者昨日中午前往密雲水庫下游、位於順義的潮白河俸伯橋，不少民眾在橋上觀看洪水，橋下漕運碼頭也標記「洩洪區域禁止入內」。當地民眾表示，實際傷亡可能高於官方數據，尤其官方並未提到失蹤人口。

北京出動2千官兵救災

北京晚報指出本輪降水「為歷史罕見，破壞性極大」。而中共武警北京總隊與共軍北京衛戍區累計出動超過兩千名官兵救災。

這場暴雨影響北京交通甚巨，多個城郊鐵路停運、省際巴士停運、遊船停航。中國民用航空雜誌昨披露，廿八日晚間至昨晨，首都機場、大興機場啟動大面積航班備降保障程序，石家莊機場完成備降航班廿八架次、旅客四二九八人次，創下機場開航以來單次備降航班保障歷史新高。

中共總書記習近平已對防汛救災作出指示，總理李強也作出批示。北京市委書記尹力、市長殷勇廿八日到潮白河下游的通州區、順義區檢查防汛工作。