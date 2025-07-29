中國暴雨成災 陸委會：台灣政府表達慰問之意

中國大陸華東、華北、東北等地持續遭遇強降雨，造成重大災害，北京市因災死亡30人。陸委會表示，台灣政府向中國大陸有關方面表達慰問之意，並已請海基會儘速掌握災情及國人在陸情況，以利就近提供必要協助。

大陸委員會今晚透過書面表示，政府向中國大陸有關方面表達慰問之意，祈願亡者安息、傷者早日康復。

陸委會表示，近年來因極端氣候引發致災性強降雨，數度造成兩岸人民生命財產重大損傷。台灣中南部近日同樣因連續豪雨成災，中央及相關縣市政府也迅速連手展開救災工作；盼兩岸人民之災損能減至最低，後續復原工作迅速而順利。

陸委會已請海基會儘速透過管道掌握中國大陸災情及國人在陸情況，以利就近提供必要協助。政府將持續密切注意當地最新訊息與實際情況，及時提供國人參考，並請在當地國人留意自身安全。