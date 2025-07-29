達賴喇嘛轉世問題 陸涉藏學者：活佛轉世原則非中共所創

十四世達賴喇嘛繼任問題，不久前引起國際關注，而在大陸官方表態之後，大陸涉藏學者也在今日重申活佛轉世的三原則包含靈童尋訪、金瓶掣籤、中央政府認定，強調這原則不是中國共產黨乃至於1949年後獨創的，陸方相關規定是對過去藏傳佛教活佛轉世制度進一步規範和完善，而不是另創的另一套辦法。

大陸中國記協29日下午舉行新聞茶座，邀請西南政法大學人權研究院副教授肖武以「從涉藏白皮書看西藏人權事業的發展進步」為主題，為大陸境內外媒體記者及外國駐北京使節介紹相關情況並回答問題。

肖武介紹他在西藏多次調研的一些內容，並講述大陸政府歷次有關西藏白皮書的人權意涵、各省對口支援西藏的成果等。

在問答環節，肖武回應日本媒體關於西藏宗教的問題，他強調精神有宗教、文化，當然包括宗教，但是宗教並不是精神生活的全部，並不是所有的西藏人民都信仰宗教，更不是所有的西藏人都信仰藏傳佛教。

接著本報記者詢問，他是否有發現西藏民眾對藏傳佛教信仰發生衰退的趨勢？他回應指，他沒有任何明確的數據統計，這個可能要做成一個很明確的統計應該也是非常困難的事情。他指出，大陸政府對於宗教信仰是有明確的法律規定，就是充分保障的宗教信仰，信與不信都是個人的自由，「所以既然是你的自由就有可能會出現過去和現在信，將來可能不信，那這種情況下，它就會出現數據的衰退，那也可能會出現你過去和現在不信，將來會信，那有可能會出現數據的增加」。

他以自身了解情況表示，「我也看到有人過去信，現在他不信，也有過去不信現在信的」，目前沒有做過一個明確的數據統計。

針對達賴喇嘛的轉世問題，他提到藏傳佛教活佛轉世的歷程，以及乾隆時代的相關規定，包含金瓶掣籤。他強調活佛轉世的三原則，靈童尋訪、金瓶掣籤、中央政府認定，是必須要遵循的三原則，這原則不是中國共產黨乃至於1949年後獨創的，2007年制定藏傳佛教活佛轉世辦法，沒有突破原來一貫做法，這是對過去藏傳佛教活佛轉世制度進一步規範和完善，而不是另創的另一套辦法。金瓶掣籤在1793年「欽定藏內善後章程」就出現了。

他指出，達賴、班禪屬於有特別重大影響力的藏傳佛教的活佛，所以去世之後需要由他所在的母寺提出申請，比如說十四世達賴去世之後需要他所在的母寺哲蚌寺提出申請，然後逐級報批到大陸國務院，由大陸中央來決定他可以實施轉世，當然最後會組建轉世尋訪小組，來尋找他的轉世靈童。

他說，有可能會找到好幾個，有可能會出現找到一個的情況，無論找到一個還是好幾個，如果找到好幾個則實行金瓶掣籤，最後掣出來的結果需要報大陸中央政府認定，如果只有一個，最終也是需要靠大陸中央政府認定。

他強調十四世達賴本人當年在國民政府時期被認定為格魯派大活佛、認定為達賴的時候，也是報當時國民政府批准，並且當時國民政府蒙藏委員會的主任（按，此指委員長）吳忠信還親自到拉薩去主持了達賴的坐床儀式。現在拉薩羅布林卡還存放著當年吳忠信到拉薩去主持達賴坐床儀式，所乘坐的轎子。

他最後表示，活佛轉世尤其是讓班禪達賴這樣有特別重大影響力的這樣一個活佛的轉世，從來都不是哪一個人說了算，在歷史上也不是，包括十四世達賴本人被認定為達賴，也不是由他一個人說了算。所以所謂的達賴轉世由達賴本人定，他既不符合現行的法規，也不符合歷史傳統和定制。

不過肖武並未具體回應本報記者另外詢問的問題，即假如未來出現兩位達賴喇嘛，他認為西藏民眾會如何反應。