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北京暴雨釀30死 陸委會表慰問、提醒國人留意安全
近日兩岸均受強降雨災害所苦，對於災情造成大陸多地發生洪澇和地質災害，北京全市因災死亡30人，陸委會今天表示，我政府向中國大陸有關方面表達慰問之意，祈願亡者安息、傷者早日康復。
陸委會今日發布新聞稿，表達對中國大陸相關地區暴雨災情慰問關懷之意，並提醒在陸國人留意自身安全。
陸委會說，中國大陸華東、華北、東北等地持續遭遇強降雨，引發洪澇和地質災害，連續極端強降雨造成重大災害，北京全市因災死亡30人。我政府向中國大陸有關方面表達慰問之意，祈願亡者安息、傷者早日康復。
陸委會也提到，近年來因極端氣候引發致災性強降雨，數度造成兩岸人民生命財產重大損傷。台灣中南部近日亦因連續豪雨成災，中央及相關縣市政府也迅速連手展開救災工作。我們至盼兩岸人民之災損能減至最低，後續復原工作迅速而順利。
對於在陸國人，陸委會說，已請海基會盡速透過管道掌握中國大陸災情及國人在陸情況，以利就近提供必要協助。政府將持續密切注意當地最新訊息與實際情況，及時提供國人參考，並請在當地國人留意自身安全。
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