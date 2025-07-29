香港議會19人遭通緝 議員吳文君：會化打壓為動力

日前香港警務處國家安全處「懸紅通緝」香港議會相關的19名海外港人。在通緝名單內的香港議會議員吳文君表示，對於自己被通緝，她心情是平穩中帶著恐懼，會化打壓為動力，繼續為港人努力。

海外港人籌組的「香港議會」首屆選舉6月30日公布結果，因最終參選人總數未達原定35人，按比例計算，共15人當選，並於7月14日舉行宣誓儀式。25日，香港警務處國家安全處公布懸紅通緝海外19名港人，指他們在境外籌組、成立或參與「香港議會」，涉嫌觸犯「港區國安法」中的「顛覆國家政權罪」。

關於遭到通緝，目前在台的香港議會議員吳文君接受中央社訪問表示，這個結果在預料之中，心情還算平穩，但覺得難過與悲傷，「像是說，知道自己應該很久很久很久都回不了香港。雖然這個其實是一早就知道了。然後也沒辦法再吃香港的食物」，也為香港精神的隕落感到悲傷。

吳文君說，即使被通緝，她也沒有對站出來參選的決定感到後悔，「應該說選擇了走這條路的時候，就知道了會有一系列的後果」。她還樂觀表示，遭到通緝「證明我是做對了」，會繼續化打壓為動力，實踐競選承諾。

吳文君透露，在這段選舉期間，她經常被跟蹤，甚至在當選後，宣誓就任前，她在香港的家人清晨遭警察找上門，要求吳文君收手，但吳文君仍選擇就任香港議會議員。雖然她對此也感到恐懼，但她說，「我更恐懼這個暴政永不倒台，所以總覺得要有人出來發聲吧」。

香港議會27日也針對懸紅通緝發布聲明表示，「為回應如此公然踐踏法治與人權的跨國鎮壓惡行，剛成立的香港議會提出最強烈、最嚴厲的譴責，並敦促國際社會制裁香港相關官員，以阻止中共繼續向全球伸展長臂管轄的魔爪。」

聲明還表示，暴政永遠無法磨滅香港人對自由、公義的渴求，打壓愈猛烈，抗爭就愈堅定。