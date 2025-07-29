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習近平、李強先提洪災重大人員傷亡 北京才公布30人死亡引議

中央社／ 台北29日電
圖為7月22日，救援人員在濟南市萊蕪區大王莊鎮石屋子村開展搜救（無人機照片）。 新華社
圖為7月22日，救援人員在濟南市萊蕪區大王莊鎮石屋子村開展搜救（無人機照片）。 新華社

中共總書記習近平昨晚對華北洪災作出指示時提到，強降雨造成北京等地「重大人員傷亡」，中國國務院總理李強更直指北京密雲洪災有「重大人員傷亡」。但北京市直到習、李提及重大傷亡後，今早才公布全市有30人死於洪災，與以往慣例不同，引起外界議論。

中國北方省市近1週來經歷罕見的暴雨侵襲，山東、山西、河北、北京陸續釀災，其中河北、北京的災情近3天來迅速升高，尤以北京遠郊的密雲、延慶、懷柔等區為甚，而屬暴雨集中區的密雲災情尤其慘重。由於密雲境內山川交錯，暴雨產生的山洪四處沖刷民宅，釀成重大災情。

儘管如此，北京市官方直到昨天深夜，均未公布人員傷亡數字。但新華社昨晚9時50分左右發布了習近平對防汛救災作出指示的消息，指近日華東、華北、東北等地持續遭遇強降雨，引發洪澇和地質災害，造成北京、河北、吉林、山東等地「重大人員傷亡」和財產損失。而各地區和有關部門對救災要「全面壓實政治責任」。

同一則消息還提到，李強在作出的批示中說，北京市密雲區暴雨洪澇災害造成「重大人員傷亡」，要全力搜救失聯人員，妥善安置受災群眾，盡最大努力減少傷亡。

新華社發布消息後，引起不少中國網友議論，理由是在北京市政府尚未公布人員傷亡數字時，習近平就先公開提到北京等地有「重大人員傷亡」，李強更直接點名北京密雲有「重大人員傷亡」。其中一些網友直呼「不妙」、「看來（密雲）真有不少人沒了」、「否則他們 （習近平、李強）不會這樣說」。

依中國官場及媒體慣例，若有造成較多人員傷亡的重大災難或意外，都是官方先公布傷亡人數，再由媒體轉發，然後再由高層領導人作出指示。但一名北京官媒高階主管昨晚就在自己的新浪微博帳號發文說，「這個信息披露的方式太讓人意外了」。

直到今早7時過後，中國官媒才公布了來自北京市官方的統計數字，直到28日深夜12時，此次洪災已造成北京市30人死亡，其中密雲區28人，延慶區2人，不少中國民眾才意識到，習近平和李強昨晚就已提到北京有「重大人員傷亡」。

北京 李強 習近平

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