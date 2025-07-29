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日本擬打造「保鏢衛星」…陸批炒作他國威脅 發展自身軍力

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆。（歐新社）
大陸外交部發言人郭嘉昆。（歐新社）

日本防衛省首次制定並公布《宇宙領域防衛指針》，點名指中國和俄羅斯開發攻擊他國人造衛星的「殺手衛星」，稱日方將打造用來防禦的「保鏢衛星」，將在2029年進行實證試驗。對此，大陸外交部指出，日本近年來在軍事擴張的道路上越走越遠，打著防禦旗號謀求發展和部署外空武器，威脅外空安全與穩定。堅決反對日方透過炒作他國威脅，為自身軍力發展製造藉口。

在7月29日大陸外交部例行記者會上，針對日本共同社記者提問，日本防衛省28日首次發布太空防禦指南，指出「中國和俄羅斯正在研發能夠攻擊他國衛星的殺手衛星」，所以日本也要增強外太空防禦能力。中方對此有何評論？

大陸外交部發言人郭嘉昆表示，中方注意到有關報導，中國始終堅持和平利用外空，反對外空軍備競賽和武器化，積極推動外空軍控法律文書談判，倡導在外空領域構建人類命運共同體。中方堅決反對日方透過炒作他國威脅，為自身軍力發展製造藉口。

郭嘉昆指出，近年來日本軍費支出連年增加，在軍事擴張的道路上越走越遠。在外空領域，日本與美國等西方國家持續拓展外空軍事合作，打著防禦旗號謀求發展和部署外空武器，這些措施威脅外空安全與穩定，引發周邊國家對軍國主義死灰復燃的擔憂。”

郭嘉昆說，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，中方敦促日方深刻反省歷史罪責，認真汲取歷史教訓，停止靠渲染周邊緊張局勢，炒作涉華話題，掩蓋自身擴軍強武的真實意圖，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

據日本共同社報導，日本防衛省28日宣布首次制定針對強化太空防衛能力的「宇宙領域防衛指針」（指針）。其中指，中國和俄羅斯開發攻擊他國人造衛星使其無效化的「殺手衛星」，「太空正在戰場化，威脅和風險正在擴大」。指針認為，太空利用在通信和觀測方面是國民生活不可或缺的基礎，提出要確保衛星通信、構築衛星防護能力。

共同社指，日本防衛省還打算開發保護本國衛星免受殺手衛星攻擊的「保鏢衛星」，到2029年度將進行實證試驗。也將為確立可從敵方射程範圍外實施攻擊的「防區外防衛能力」而推進太空利用。為了捕捉日本周邊艦艇和部隊行蹤，將構築大量小型人造衛星聯動運用的「衛星星座」。

衛星 日本 太空

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