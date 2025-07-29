陸外交部嗆菲美軍事合作：解決不了問題也嚇不倒中國

菲律賓總統馬可仕日前訪美時強調南海情勢，並稱美菲將加強軍事合作、部署中導及共建彈藥基地以應對潛在衝突。對此，大陸外交部表示，菲美軍事合作，既解決不了問題，也嚇不倒中國。奉勸菲停止夥同他國在涉海問題上渲染緊張、倒打一耙，不要為自己貼靠「小圈子」找藉口。

在7月29日大陸外交部例行記者會上，針對記者提問稱，馬可仕訪美期間，雙方宣布將開展軍事合作，重申「美菲共同防禦條約」適用於南海。馬可仕稱，菲軍推動現代化建設就是對南海局勢變化的直接反應，美在菲部署中導、共建彈藥基地等有助於為未來可能事態預作準備。另有消息稱，日本向菲律賓將出售6艘「阿武隈」級護衛艦。中方對此有何評論？

大陸外交部發言人郭嘉昆表示， 中方一貫反對以南海問題為藉口強化軍事同盟，搞有針對性的軍事部署與行動，這既解決不了問題，也嚇不倒中國，也與亞太國家求和平、謀發展、促穩定的共同願望背道而馳。

郭嘉昆說，菲律賓同他國展開防務安全合作不應針對第三方，不應介入南海爭議，更不應挑起對抗，加劇區域緊張。中方奉勸菲方停止夥同他國在涉海問題上渲染緊張、倒打一耙，不要試圖拉域外勢力給自己撐腰，不要為自己貼靠「小圈子」找藉口，以實際行動實踐獨立自主，切實維護地區和平穩定。

此前，法新社報導，菲律賓總統馬可仕訪美期間，雙方宣布將開展軍事合作，重申「美菲共同防禦條約」適用於南海。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與國務卿盧比歐（Marc Rubio）當時在分別與馬可仕會面時稱，對美菲逾70年歷史的共同防禦條約表達承諾。

赫格塞斯對馬可仕說，「我們攜手致力於『共同防禦條約』（Mutual Defense Treaty）。它涵蓋對我們武裝部隊、飛機及公共船隻的武力攻擊，包括在任何太平洋水域的海岸防衛隊，包括南海水域。」

另，日本電視台新聞網（NNN）在7月初曾報導指，日本政府相關人士透露，政府考慮將海上自衛隊所使用、即將除役的6艘「阿武隈型」護衛艦出口至菲律賓。此事若成真，將是日本護衛艦首度出口。