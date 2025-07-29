快訊

卓揆雲林勘災綠委也不挺 批治水歷經三任總統仍無法到位

林德福罷免案「1開票所票數填反」 新北選委會解釋票數錯置原因

前任住持捲極樂醜聞…少林寺宣布由「他」接任 是全國人大代表

聽新聞
0:00 / 0:00

陸外交部嗆菲美軍事合作：解決不了問題也嚇不倒中國

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆強調，菲美軍事合作，既解決不了問題，也嚇不倒中國。（路透）
大陸外交部發言人郭嘉昆強調，菲美軍事合作，既解決不了問題，也嚇不倒中國。（路透）

菲律賓總統馬可仕日前訪美時強調南海情勢，並稱美菲將加強軍事合作、部署中導及共建彈藥基地以應對潛在衝突。對此，大陸外交部表示，菲美軍事合作，既解決不了問題，也嚇不倒中國。奉勸菲停止夥同他國在涉海問題上渲染緊張、倒打一耙，不要為自己貼靠「小圈子」找藉口。

在7月29日大陸外交部例行記者會上，針對記者提問稱，馬可仕訪美期間，雙方宣布將開展軍事合作，重申「美菲共同防禦條約」適用於南海。馬可仕稱，菲軍推動現代化建設就是對南海局勢變化的直接反應，美在菲部署中導、共建彈藥基地等有助於為未來可能事態預作準備。另有消息稱，日本向菲律賓將出售6艘「阿武隈」級護衛艦。中方對此有何評論？

大陸外交部發言人郭嘉昆表示， 中方一貫反對以南海問題為藉口強化軍事同盟，搞有針對性的軍事部署與行動，這既解決不了問題，也嚇不倒中國，也與亞太國家求和平、謀發展、促穩定的共同願望背道而馳。

郭嘉昆說，菲律賓同他國展開防務安全合作不應針對第三方，不應介入南海爭議，更不應挑起對抗，加劇區域緊張。中方奉勸菲方停止夥同他國在涉海問題上渲染緊張、倒打一耙，不要試圖拉域外勢力給自己撐腰，不要為自己貼靠「小圈子」找藉口，以實際行動實踐獨立自主，切實維護地區和平穩定。

此前，法新社報導，菲律賓總統馬可仕訪美期間，雙方宣布將開展軍事合作，重申「美菲共同防禦條約」適用於南海。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與國務卿盧比歐（Marc Rubio）當時在分別與馬可仕會面時稱，對美菲逾70年歷史的共同防禦條約表達承諾。

赫格塞斯對馬可仕說，「我們攜手致力於『共同防禦條約』（Mutual Defense Treaty）。它涵蓋對我們武裝部隊、飛機及公共船隻的武力攻擊，包括在任何太平洋水域的海岸防衛隊，包括南海水域。」

另，日本電視台新聞網（NNN）在7月初曾報導指，日本政府相關人士透露，政府考慮將海上自衛隊所使用、即將除役的6艘「阿武隈型」護衛艦出口至菲律賓。此事若成真，將是日本護衛艦首度出口。

馬可仕 外交部

延伸閱讀

與以色列討論屯墾區醫療合作 外交部：沒有到具體落實

反制南非更名降等我駐處 外交部：考慮限制晶片出口

過境受阻？外交部：總統無出訪安排 沒有美方不同意的情形

大陸施壓東京合唱大賽「撤台灣國旗」 外交部怒斥蠻橫

相關新聞

傳美拒賴清德過境 陸外交部：盼慎之又慎處理涉台問題

英國「金融時報」近日報導指出，美國總統川普拒絕賴清德總統出訪中南美洲期間過境紐約。對此，大陸外交部回應指，中方堅決反對任...

習近平、李強先提洪災重大人員傷亡 北京才公布30人死亡引議

中共總書記習近平昨晚對華北洪災作出指示時提到，強降雨造成北京等地「重大人員傷亡」，中國國務院總理李強更直指北京密雲洪災有...

日本擬打造「保鏢衛星」…陸批炒作他國威脅 發展自身軍力

日本防衛省首次制定並公布《宇宙領域防衛指針》，點名指中國和俄羅斯開發攻擊他國人造衛星的「殺手衛星」，稱日方將打造用來防禦...

陸外交部嗆菲美軍事合作：解決不了問題也嚇不倒中國

菲律賓總統馬可仕日前訪美時強調南海情勢，並稱美菲將加強軍事合作、部署中導及共建彈藥基地以應對潛在衝突。對此，大陸外交部表...

英媒：美暫停科技輸中禁令 避免干擾談判 為川習會鋪路

在中國與美國談判代表舉行新一回合貿易談判之際，金融時報28日引述知情人士報導，美國已暫停對中國的科技出口限制，以避免損害...

有令人不安跡象…以駐美大使：中可能助伊重建彈道飛彈

以色列駐美國大使萊特(Yechiel Leiter)日前警告，有「令人不安的跡象」顯示，中國可能在幫助伊朗重建其彈道飛彈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。