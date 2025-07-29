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傳美拒賴清德過境 陸外交部：盼慎之又慎處理涉台問題

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆表示，希望美國「慎之又慎」處理台灣問題。（歐新社資料照）
大陸外交部發言人郭嘉昆表示，希望美國「慎之又慎」處理台灣問題。（歐新社資料照）

英國「金融時報」近日報導指出，美國總統川普拒絕賴清德總統出訪中南美洲期間過境紐約。對此，大陸外交部回應指，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對台灣地區領導人以任何名義、任何理由「竄美」。希望美方慎之又慎處理台灣問題。

在7月29日大陸外交部例行記者會上，針對記者提問，有媒體報導，賴清德訪問南美洲的途中將不再過境美國。中方是否與美方政府進行了溝通、要求美方不要接受賴清德在美國過境？

大陸外交部發言人郭嘉昆指出，「首先我要強調的是，台灣是中國的一個省，沒有什麼總統。」他表示，中方注意到有關報導。他要強調的是，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對台灣地區領導人以任何名義、任何理由「竄美」。

郭嘉昆續稱，中方這一立場是一貫、明確、堅定的。希望美方恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」，慎之又慎處理台灣問題，共同推動中美關係穩定、健康可持續發展。

金融時報29日報導，中國大陸就賴清德總統擬於前往中美洲途中過境紐約一事向華府提出反對後，美國川普政府已拒絕同意賴清德過境紐約。

賴清德總統原本計畫8月過境美國，前往與台灣有邦交的巴拉圭、瓜地馬拉與貝里斯。但三位知情人士表示，美方已通知賴清德，他無法在前往中美洲途中過境紐約。

賴清德 外交部 過境美國

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