圍堵陸金屬產能過剩！美歐將攜手組「金屬聯盟」

隨著美國總統川普27日宣布與歐盟達成協議後，歐盟貿易執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）28日表示，作為貿易協議的一部分，歐盟和美國將建立「金屬聯盟」（metals alliance），以減輕中國透過補貼所造成的產能過剩衝擊全球市場。

路透報導，塞夫柯維奇指出，為達成協議，歐盟與美國進行了數小時會談，美方官員逐漸意識到，美歐的鋼鐵產業面臨相同挑戰。因此，歐洲的鋼鐵和鋁業製造商將獲得一套配額制度，以替代川普實施的50%進口關稅。不過，該制度目前尚未最終敲定。

塞夫柯維奇還說，「該協議明確表明在鋼鐵、鋁、銅及其衍生品方面採取聯合行動的前景，我稱之為『金屬聯盟』，通過設定符合歷史水準的關稅配額制度，並提供優惠待遇，實質上為我們各自的經濟體建立起一道共同防線」。他稱，「會談中我們非常清楚地認識到，如果涉及鋼鐵和金屬問題，我們彼此之間不會有問題。」

路透稱，對歐盟而言，隨著其冶煉廠不斷流失對美國鋼鐵廠的廢鋼供應，尋求取消美國鋼鐵關稅的途徑變得愈發緊迫。廢鋼是冶煉廠的主要原料，因其售價低於原生金屬，且生產成品所需的能源強度較低、更節能，有利於轉化為成品金屬。

潛在的聯盟和配額制度表明，西方對抗中國產能的趨勢日益增強。今年5月舉行的七國集團（G7）財政會議上，官員就曾同意共同應對全球經濟「過度失衡」的問題，但當時並未明確指名中國。

另，塞夫柯維奇談到上周舉行的中歐高峰會時表示，儘管他與同事們竭盡所能，並與中國官員舉行多場長時間會議，但遺憾的是，中美雙方擺在檯面上待解決的問題清單不僅沒變少，清單反而越來越長。他強調，「問題顯然出在產能過剩，這與我們所認為的非法補貼有直接關聯。」