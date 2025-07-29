美中貿易會談之際 中國民航局長與波音高層會面

美中在瑞典舉行貿易談判之際，中國民用航空局局長宋志勇28日在北京會見波音高級副總裁兼全球集團總裁尼爾森。港媒報導指出，中國民航局正評估國內航空公司對波音商用飛機的需求，波音在中國的訂單可能會增加。

據中國民航報微信公眾號，中國民用航空局局長宋志勇28日會見波音（Boeing）高級副總裁兼全球集團總裁尼爾森（Brendan Nelson），雙方圍繞波音與中國民航的合作發展深入交換了意見。

香港南華早報今天報導，中國民航局正在對國內航空公司進行調查，以評估它們對波音商用飛機的需求。隨著美中貿易會談推進，波音可能從美中更廣泛的貿易協議中獲得一些好處。

報導表示，中國的航空公司通常都會透過國企中國航空器材集團公司進口海外製造的客機和其他關鍵設備。中國航空器材集團公司是受中國民航局監管。

南華早報日前報導，在美中瑞典貿易會談之際，一個美國企業高級代表團擬在本週訪問中國，成員包括聯邦快遞（FedEx）及波音公司的高階主管，預料將與中國官員會面。