學者：若現行關稅若持續 陸輸美商品總值恐減14兆元

中美貿易談判自28日起在瑞典斯德哥爾摩展開新一輪磋商，港媒《信報》指出，有經濟學者按關稅模型估算稱，現行關稅若持續，由目前至2027年，美國政府對中國實施的關稅措施，可能導致中國銷往美國的商品價值減少4,850億美元（約合新台幣14兆元）。

美國財經媒體CNBC報導指，法國圖盧茲經濟學院（Toulouse School of Economics）經濟學教授兼Datawheel創辦人Cesar Hidalgo，按照美國與中國過往引入關稅後的數據而建立「關稅推算模型」，以反映關稅與貿易額之間的變化。

根據上述模型，Hidalgo稱，假設中美兩國關稅不變，中國運往美國的商品價值由目前至2027年可能減少4,850億美元，金額較中國2024年出口至美國貨值估計的4,389億美元還高。至於美國向中國出口貨值，同期將減少1,010億美元，主要來自大豆、集成電路、原油、汽油及汽車。德州及加州將最受影響。Hidalgo強調，這樣的數據代表著，與美國往來的國家須重訂貿易路線。

此外，Hidalgo分析，在這些關稅變化的影響下，許多國家將調整其與美國的貿易關係。與中國製造業緊密相連的國家，尤其是越南，將遭遇美國出口的衝擊，預計越南對美國的出口將減少1,020億美元。此外，南韓的對美出口預計也將減少490億美元。主要受影響的商品包括中國出口的廣播設備（減少592億美元）、電腦（減少587億美元）以及南韓的汽車（減少135億美元）。

然而，儘管美國威脅對加拿大等北美貿易夥伴徵收更高關稅，並未與加拿大達成協議，但美國將從加拿大、墨西哥及英國等國家進口更多商品。據預測，到2027年，來自加拿大的進口將增加1,280億美元，來自墨西哥的進口將增加770億美元，來自英國的進口將增加230億美元。

中美兩國代表於當地時間28日在瑞典開始就貿易議題進行新一輪談判。目前，美國對中國進口貨徵收合共51%關稅，中國則對美國進口貨開徵32.6%關稅。美國總統川普警告，若兩國無法在8月12日達成貿易協議，可能向中國貨加徵最多145%關稅，進一步升高貿易風險。

此前，《南華早報》引述消息人士稱，雙方預計將延長關稅休戰三個月，以避免貿易摩擦升級、衝擊供應鏈。《金融時報》則指出，會談或為川普與習近平10月底或11月初的會晤鋪路。