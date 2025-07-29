釋永信被查 陸媒：「宗教反腐」風暴即將來襲

少林寺管理處於27日晚間正式通報，少林寺住持釋永信長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子，正接受多部門聯合調查。消息一出，立即引發各界輿論譁然。陸媒引述評論文章分析指出，釋永信案恐非孤例，宗教領域或將成為大陸新一輪反腐的焦點。

陸媒《觀察者網》28日刊出專欄作者「舌余道人」評論，直指釋永信長期掌控少林寺權力核心，反映中國宗教管理體系存在權力固化、監管缺失與資金不透明等深層問題。文章指出，中國宗教場所家族化與商業化現象普遍，寺廟已非信仰寄託，而成為資源與資本的交匯點。

文章指出，早在2015年就有知情人士揭露釋永信多項不當行為，當時未被處理。如今傳聞部分坐實，突顯宗教長期缺乏有效監管，讓「問題人物」得以「披著宗教濾鏡為所欲為」，社會對宗教腐敗問題的關注也隨之升高。

釋永信掌管少林寺長達38年，文章批評這類「占山為王」式的宗教壟斷並非個案，許多場所形成派系化治理，演變為權力與資源的結合點。宗教腐敗難以根除，根本原因在於制度漏洞，包括一言堂現象、協會缺乏外部監督與財務黑箱操作等。

而《觀察者網》旗下「風聞社區」另一篇評論指出，許多人看熱鬧，但也有聲音質疑：「查完釋永信，接下來是誰？」文章強調，釋永信並非孤例，類似腐敗現象在佛、道、基督教等宗教皆屢見不鮮。

文章提及，有寺廟轉型為牟利公司，香火錢、法事錢、捐贈收入龐大，卻幾乎不繳稅、不報帳；有道觀則靠風水玄學搖身變成「諮詢公司」；某些清真寺甚至成為地方勢力庇護所，涉及非法擴建、聚斂錢財、干預基層政治「搞意識形態滲透」。這些不僅是「對信仰的侮辱」，也挑戰法律和監管。

文章呼籲，宗教場所不是法外之地，宗教身分不能成為貪腐保護傘。反腐應延伸至宗教系統，強化資金監管、推動財務公開、建立教職人員備查與年度審查制度，防止宗教被極端思想或黑惡勢力「騎劫」。

文章最後提到，「釋永信只是個開始，接下來輪到誰，也許沒人知道。」但若宗教領域不反腐，終將成為社會矛盾引爆點。「從『查大和尚』開始，我們要的不是一個人的垮台，而是宗教界的淨化。真信仰就不怕查，怕查的，十有八九心裡有鬼。」