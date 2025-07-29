宏都拉斯候選人籲恢復與台邦交 陸使館警告勿誤判形勢

外電報導指出，自2023年宏都拉斯與我國斷交，轉而向與大陸建交後，當地白蝦等產業陷入低潮，隨著該國即將於11月舉行總統大選，若干宏都拉斯總統候選人表態，若勝選要恢復與台灣的邦交。大陸駐宏都拉斯大使館29日指，宏國總統候選人發表涉台和中宏關係錯誤言論，重申「一個中國原則」，並敦促該候選人立即糾正錯誤立場，謹慎處理涉台相關議題。

據中國大陸駐宏都拉斯使館微信公眾號29日消息，該使館發言人就宏都拉斯總統候選人涉華嚴重錯誤言論發表嚴正聲明。發言人指出，注意到宏都拉斯某總統候選人今日在美國就台灣問題和中宏關係公然發表嚴重錯誤言論，中方對此表示堅決反對和強烈譴責。

該發言人續稱，「眾所周知，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，而中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。」「台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更絕無可能。」一個中國原則是公認的國際關係準則，是國際社會的普遍共識。包括宏都拉斯在內的183個國家在「一個中國原則」基礎上與中國建立和發展關係，是人心所向，是大勢所趨。

發言人表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。《開羅宣言》《波茨坦公告》等具有國際法律效力的文件構成了戰後國際秩序的組成部分，奠定了台灣是中國不可分割領土的歷史與法理根基。

發言人接著寫道，1971年10月25日，第二十六屆聯大以壓倒性多數通過的第2758號決議，從政治上、法律上和程序上徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，徹底杜絕了製造「兩個中國」或「一中一台」的任何可能。「中國的主權和領土從未分割，台灣是中國領土一部分的法律地位和事實從未改變。中國終將完全統一，台灣必將回歸祖國懷抱。」

此外，發言人提到，中國與宏都拉斯於2023年3月26日在一個中國原則基礎上建交以來，雙邊關係實現高水準起步，各領域務實合作成果顯著，廣泛惠及兩國人民，前景光明。中方願本著相互尊重、平等互利、共同發展的原則，與宏方一道繼續推動中宏友好合作關係發展。

發言人最後再指出，該候選人有關言論嚴重違背「一個中國原則」，向「台獨」分裂勢力發出錯誤訊號，同國際潮流和時代大勢背道而馳。中方敦促相關候選人立即懸崖勒馬，馬上糾正在涉台問題上的錯誤言行，站在歷史正確的一邊，切實恪守「一個中國原則」，慎重處理涉台問題。

中國大陸駐宏都拉斯使館大篇幅談論政治問題，但對於宏國民眾最關心的白蝦採購問題卻隻字未提。