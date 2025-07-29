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中美首日會談歷經5小時結束 瑞典總理見何立峰

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中美28日在瑞典斯德哥爾摩舉行經貿會談，在歷經5個小時後於台北時間周二凌晨1時結束。圖為會談前，大陸國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特握手合照。（新華社）
中美28日在瑞典斯德哥爾摩舉行經貿會談，在歷經5個小時後於台北時間周二凌晨1時結束。圖為會談前，大陸國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特握手合照。（新華社）

中美28日在瑞典斯德哥爾摩舉行經貿會談，路透報導，會談進行了5個小時後結束，周二將繼續。在中美會談前，瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）會見大陸國務院副總理何立峰，表達堅定支持自由貿易和經濟全球化。

據央視新聞報導，何立峰向克里斯特森轉達中國領導人的問候，並表示今年是中瑞建交75周年，大陸國家主席習近平與瑞典國王卡爾十六世．古斯塔夫於5月互致賀電。在兩國領導人的戰略引領下，中瑞各領域合作不斷拓展，經貿往來日益緊密，發展前景廣闊。

何立峰強調，中方願同瑞典一道，在互尊互信、平等互利的基礎上加強溝通、深化合作，共同支持多邊主義和自由貿易，推動中瑞關係行穩致遠。何立峰還應詢介紹了中美經貿會談有關情況。

克里斯特森則表示，瑞典始終高度重視開展對華合作，堅定支持自由貿易和經濟全球化，願以瑞中建交75周年為契機，深化兩國多領域務實合作，推動瑞中關係取得更多積極成果。

路透報導，中美此次會談於當地時間下午在瑞典首相辦公室羅森巴德（Rosenbad）舉行。雙方談判代表被拍到於當地時間晚間8時（台北周二凌晨1時）離開，但沒有接受現場媒體提問。會談預計將今天繼續進行。

在中美會談前，瑞典總理克里斯特森會見大陸國務院副總理何立峰，表達堅定支持自由貿易和經濟全球化。（新華社）
在中美會談前，瑞典總理克里斯特森會見大陸國務院副總理何立峰，表達堅定支持自由貿易和經濟全球化。（新華社）

瑞典 何立峰

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