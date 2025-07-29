連續極端強降雨北京傳重大災害 目前已釀30死

據央視新聞29日6時50分報導，連續極端強降雨已在北京造成重大災害，目前全市因災死亡已達30人，其中密雲28人、延慶2人。受災地區道路損毀31處，136個村電力中斷，通信設施共損毀光纜62條、1,825座基地台損壞無法提供服務。

報導稱，北京本輪強降雨以來，截至28日24時，全市平均降水量165.9毫米，最大降水量在密雲郎房峪和朱家峪，達到543.4毫米；最大降水強度出現在懷柔東峪，26日22時至26日23時降水95.3毫米。

目前，北京全市累計轉移8萬332人，轉移人員數量最多的三個區為密雲、懷柔和房山。

北京氣象部門指出，預計今天（29日）早晨至上午北京還有中到大雨，部分地區暴雨，個別地區大暴雨，並伴有雷電；午後陰轉多雲，傍晚至前半夜仍有雷陣雨，部分地區短時雨強較大，並伴有7級左右短時大風，呼籲市民非必要不要外出。