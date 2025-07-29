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連續極端強降雨北京傳重大災害 目前已釀30死

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
連續極端強降雨已在北京造成30人不幸死亡，昨晚密雲雨勢一度大到根本看不到前方景象。（圖／取自微博）
連續極端強降雨已在北京造成30人不幸死亡，昨晚密雲雨勢一度大到根本看不到前方景象。（圖／取自微博）

據央視新聞29日6時50分報導，連續極端強降雨已在北京造成重大災害，目前全市因災死亡已達30人，其中密雲28人、延慶2人。受災地區道路損毀31處，136個村電力中斷，通信設施共損毀光纜62條、1,825座基地台損壞無法提供服務。

報導稱，北京本輪強降雨以來，截至28日24時，全市平均降水量165.9毫米，最大降水量在密雲郎房峪和朱家峪，達到543.4毫米；最大降水強度出現在懷柔東峪，26日22時至26日23時降水95.3毫米。

目前，北京全市累計轉移8萬332人，轉移人員數量最多的三個區為密雲、懷柔和房山。

北京氣象部門指出，預計今天（29日）早晨至上午北京還有中到大雨，部分地區暴雨，個別地區大暴雨，並伴有雷電；午後陰轉多雲，傍晚至前半夜仍有雷陣雨，部分地區短時雨強較大，並伴有7級左右短時大風，呼籲市民非必要不要外出。

大陸應急管理部指出，7月23日以來，華北地區遭遇較強降雨過程，部分水庫高水位運行、河道堤防出險，局部地區受災嚴重。大陸國家防總已於7月28日21時針對北京、天津、河北升級啟動防汛三級應急響應，大陸國家防總辦公室並派出三個工作組分別趕赴三省市一線協助指導防汛救災工作。

北京近日出現連續極端強降雨，其中又以密雲雨勢最大，多地爆發洪水及嚴重淹水。（圖／取自微博）
北京近日出現連續極端強降雨，其中又以密雲雨勢最大，多地爆發洪水及嚴重淹水。（圖／取自微博）

北京 暴雨 強降雨

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