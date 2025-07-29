北京連日暴雨釀災 3萬人緊急轉移

北京市近日降雨頻繁，密雲、懷柔等地已傳出災情，並轉移三萬多位民眾，官方昨宣布啟動全市防汛一級應急響應（方案），呼籲市民非必要不外出；企事業單位除保障城市運行、民生服務外，非必要不要求員工到崗（到公司或機構）上班。

北京市昨午發布暴雨紅色預警信號，預計昨晚至今晨，全市大部分地區六小時降雨量達一五○毫米以上，個別點可達三百毫米以上，山區及淺山區出現山崩或土石流等災害風險極高。

央視昨晚報導，截至昨下午二時，北京全市共轉移安置人員三萬三九一人，密雲水庫大流量泄洪仍在持續。

此次暴雨紅色預警，北京官方嚴陣以待，在全市範圍內都有相應措施。昨晚八時，北京市防汛指揮部將啟動全市防汛一級應急響應，北京市應急管理局等單位發布的公眾防護指引及相關措施，呼籲市民非必要不外出。停止有組織的文旅活動和文化藝術培訓、室內外體育賽事活動及體育運動類培訓活動。

當地學校停止全部實體教學活動和野外教學，培訓機構停止全部實體培訓，妥善安置、安全轉移相應滯留人員。在建工地停工，及時轉移、妥善安置相關工地人員。停止涉山涉水戶外旅遊，關閉所有景區、公園、林場，民宿和民俗戶停業，遊客疏導勸返，並做好受威脅遊客疏散避險。

北京市多處景區與公園都已宣布臨時關閉措施，包含圓明園、頤和園、玉淵潭公園、陶然亭公園、香山公園等。全市交通領域啟動多項停運管控措施，包含市郊鐵路S二線、懷柔-密雲線、通密線所有列車全部停運。全市所有區域的遊船全面停航。大陸國家主席習近平指示，要求做好防汛搶險救災各項工作。