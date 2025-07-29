陸育兒補貼新制 3歲前年領1.5萬

大陸生育政策昨日出現重大進展，官方公布一套實施方案，宣告將在全大陸向民眾以現金形式發放育兒補貼，嬰幼兒在三歲以前，每年可領相當於台幣一萬五千元的津貼。

據央視新聞，中共中央辦公廳、大陸國務院辦公廳印發了「育兒補貼制度實施方案」，自今年元旦起，對符合法規生育的三周歲以下嬰幼兒，按年發放補貼，現階段每孩（無論一孩、二孩、三孩，均可申領）每年人民幣三千六百元（約台幣一萬五千元）。對今年之前出生、不滿三周歲的嬰幼兒，則按應補貼月數折算計發補貼。

同時，對按照育兒補貼制度規定發放的育兒補貼免徵個人所得稅。在最低生活保障對象、特困人員等救助對象認定時，育兒補貼不計入家庭或個人收入。

上述方案總體要求是「營造生育友好社會氛圍」，同時要「確保財政可負擔、政策可持續」。所需財政資金，由大陸中央財政自今年起設立共同財政事權轉移支付項目「育兒補貼補助資金」，對發放大陸國家基礎標準育兒補貼所需資金，按比例對東部、中部、西部地區予以補助；而地方提標（提高標準）部分所需資金由地方財政自行承擔。

公開資料顯示，大陸出生人口自二○一六年後，連續七年下滑，直至去年（龍年）才有所回升。而發放育兒補貼政策，今年兩會已寫在總理李強的政府工作報告中，此前只有地方層級的補貼。據大陸醫保局年初公布的統計，目前已有廿三個省區在不同程度發放了育兒津貼，但各地發放方式、領取標準差異頗大，有的是一次性發放，有的則僅涵蓋第二、三胎。

新華社援引首都經濟貿易大學勞動經濟學院教授姜全保分析，將一孩也納入補貼範疇，能一定程度幫助緩解年輕夫婦的生育顧慮。

中國財政科學研究院研究員朱坤指出，參考國際經驗，大陸的育兒補貼占人均ＧＤＰ的比例「相對比較合理」。北京大學國家發展研究院副教授黃煒則表示，僅靠經濟補貼，難以完全解決育兒問題，還需要進一步完善托育服務體系和住房、教育等領域的支持政策。