佛門CEO被查 曝少林產業年營收上億

少林寺方丈釋永信醜聞爆發後，這位號稱「最會做生意的方丈」「佛門ＣＥＯ」所主導的少林商業版圖也被揭開。他打造的龐大少林系產業，涵蓋文化、餐飲、藥品、服飾、電商等多個領域，每年營收逾數億元人民幣。

綜合陸媒報導，釋永信一九八七年接任少林寺管委會主任，全面主持寺院事務後，即推動少林寺現代化管理，少林寺的聲望獲得很大發展，他也在商業運作上非常下功夫，不過，「方丈即董座」的商業模式一直存在爭議。

釋永信一九九八年曾創立河南少林寺實業發展有限公司，主營少林寺旅遊資源及產品開發等業務。並曾創立少林文化研究所，提出「少林學」概念，陸續推出點心、武林秘笈、大型演出、武術教育等產品。少林藥局開發的少林靈芝茶，二○一九年銷售額突破八千萬元（人民幣，下同）。

釋永信將「少林」視為ＩＰ，寺方在一九九八年註冊首個「少林寺」商標，至今已註冊「少林」「少林寺」相關商標超過數百個，也曾授權網路遊戲等而獲利。少林寺在二○○八年涉足電商，上線淘寶店「少林歡喜地」，二○二○年銷售額達二三○○萬元。二○二一年少林寺入駐抖音，釋永信個人帳號半年粉絲破千萬，直播帶貨首秀超過五百萬元。

少林寺長年位居河南最受歡迎旅遊景點前三名，旺季單日接待人數可突破二萬人。參考過往數據，年接待人次估達三百至五百萬人，光門票年收入可能就超過三億元（約台幣十二點六億元）。少林寺的旅遊收入，一度占所在地登封市財政收入的三分之一。

據「企查查」平台顯示，釋永信名下有八家關聯企業，其中五家已註銷。目前釋永信在中國嵩山少林寺任法定代表人，少林寺對外投資五家企業，另有控制企業十七家。