見教宗踩北京紅線？ 釋永信遭逐出佛門

少林寺住持（方丈）釋永信被官宣涉及貪汙、犯色戒並育有私生子，遭多個部門調查，中國佛教協會昨斥責其所作所為性質惡劣，宣布註銷釋永信的戒牒，相當於將其逐出佛門。有港媒披露，釋永信此刻遭查，被認為或許並非財務和私德問題，真正令釋永信踩到紅線的，是他在今年二月走進了梵蒂岡，會見當時的教宗方濟各。

戒牒是僧尼出家受戒後所發受戒證件，猶如出家人身分證件。註銷戒牒代表宗教身分被取消。

針對釋永信被查的可能原因，港媒「01」昨指，今年二月一日，釋永信的「文化交流」僧侶代表團前往梵蒂岡，與當時的教宗方濟各見面。從梵蒂岡發布的照片可見，釋永信與多位僧人一同在方濟各書房與其會面。但在「宗教中國化」背景下，對北京而言，這或許是一場未經授權的「外交」活動。

報導指，北京雖在二○一八年與梵蒂岡簽署主教任命協議，但至今未建立正式外交關係。而梵蒂岡更是歐洲唯一承認中華民國政府並與之建交的歐洲國家。大陸宗教事務條例明定，不得利用宗教損害國家利益，境外宗教活動更須經省級以上宗教部門審批。釋永信與方濟各見面，顯然超過了宗教互動的範圍。

釋永信多年來的各種情婦、私生子、侵占少林寺資產等傳聞，也在這次調查中再次浮出水面。少林寺管理處廿七日發布，釋永信涉嫌刑事犯罪，挪用侵占項目資金寺院資產，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子，正接受調查。

前述官宣後，中國佛教協會昨公告，指釋永信嚴重敗壞佛教界聲譽，損害出家人形象，佛教協會堅決擁護和支持對釋永信的依法處理決定；並稱根據有關規定，同意註銷釋永信的戒牒。

釋永信一九九九年升座嵩山少林寺曹洞宗第卅代方丈後，爭議不斷，除了將少林寺開發成商業帝國，十年前就曾被實名舉報與女法師私通且育有私生女。如今相隔十年才被正式宣布，時機令外界費解。

據財新網報導，釋永信今年春節前後結束出訪行程、返回大陸即被限制出境，接受主管部門談話，但在大陸尚能自由活動。七月廿五日深夜，釋永信被「叫走」，隔日他被帶走調查的消息就開始流傳。

報導稱，今年五月左右，當地政府便派人以「少林寺管理處」的名義常駐少林寺，該處成員主要來自鄭州市和登封市的宗教局、統戰部。這也是廿七日透過「少年寺」微信公眾號發布情況通報的署名單位。

此外，釋永信和少林寺，與當地圍繞該寺管理權、經濟收益歸屬問題長年存在矛盾，這次釋永信被查，無疑將觸及巨大利益的歸屬與分割。

港媒星島日報昨引述自媒體消息稱「少林寺被政府接管」。並引述知情人士稱，釋永信此次被調查或與經濟無關，並指釋永信曾會見國外一些組織和相關聯的人物，似暗示其涉及政治問題。