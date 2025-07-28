洪災釀重大傷亡 習近平下令：各地防汛要壓實政治責任

中國河北、北京等省區連日暴雨引發嚴重洪災，中共總書記習近平今晚作出指示，指華北等地持續強降雨引發災害，造成上述地區重大人員傷亡和財產損失，各地區和有關部門除要做好防汛救災工作外，並要「全面壓實政治責任」，落實防汛措施。

新華社報導，習近平說，近日華東、華北、東北等地持續遭遇強降雨，引發洪澇和地質災害，造成北京、河北、吉林、山東等地重大人員傷亡和財產損失。要紮實做好防汛搶險救災各項工作，全力搜救失聯被困人員，果斷轉移安置受威脅群眾，最大限度減少人員傷亡。

習近平表示，當前中國正處在「七下八上」（7月下半月與8月上半月）防汛關鍵期，各地區和有關部門要樹牢「底線思維、極限思維，全面壓實政治責任」，落實、落細各項防汛措施，盯緊守牢薄弱環節和重點部位，科學調配救援力量和救災物資，確保發生突發緊急情況後「第一時間響應、第一時間處置」，全力保障人民生命財產安全。

除習近平外，中國國務院總理李強也作出批示，指北京市密雲區暴雨洪澇災害造成重大人員傷亡，要全力搜救失聯人員，妥善安置受災群眾，盡最大努力減少傷亡。

李強提到，近期華北部分地區連降暴雨，中國國家防總要指導相關地方進一步強化暴雨洪澇災害防範應對，做好極端天氣監測預警，加強江河、水庫堤壩巡護查險和城市內澇隱患排查，及時轉移涉險群眾，確實保障人民群眾生命財產安全。