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美中第三輪經貿會談登場 英媒：美暫停對陸技術出口限制 避免干擾談判

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
在大陸與美國談判代表舉行新一回合貿易談判之際，英國《金融時報》引述知情人士稱，美國已暫停對大陸的科技出口限制，以避免損害與北京政府的貿易磋商，以確保達成貿易協議，並幫助總統川普確保今年與大陸國家主席習近平會面。（路透）
在大陸與美國談判代表舉行新一回合貿易談判之際，英國《金融時報》引述知情人士稱，美國已暫停對大陸的科技出口限制，以避免損害與北京政府的貿易磋商，以確保達成貿易協議，並幫助總統川普確保今年與大陸國家主席習近平會面。（路透）

在大陸與美國談判代表將舉行新一回合貿易談判之際，英國《金融時報》28日引述知情人士報導，美國已暫停對大陸的科技出口限制，以避免損害與北京政府的貿易磋商，以確保達成貿易協議，並幫助總統川普確保今年與大陸國家主席習近平會面。

《金融時報》指出，美國商務部現任和前任官員透露，隸屬商務部的工業與安全局（BIS）近幾個月接到指令，避免對大陸採取強硬的出口限制措施。美國7月早些時候已取消晶片巨頭輝達（Nvidia）對華銷售H20人工智慧（AI）晶片的禁令。此前，該產品曾因川普政府4月出於國安考量、限制先進AI晶片流入大陸而被禁出口。路透提到，由於美國白宮與商務部目前尚未對此作出回應。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）曾稱，恢復出口計畫是美方在談判稀土與磁體問題過程中的一部分。不過《金融時報》指，包括前美國副國安顧問博明（Matt Pottinger）在內的20名安全專家與前官員，將於美國當地時間28日致函盧特尼克，表達對此舉的關切。信中寫道，「這一舉措是戰略上的錯誤，可能危及美國在人工智慧領域的經濟與軍事優勢。」

報導稱，大陸國務院副總理何立峰與美國財長貝桑（Scott Bessent）將於當地時間28日在瑞典斯德哥爾摩會晤，這是他們近3個月內的第三輪經貿談判，議程兩國之間長期以來的經濟爭端，包括討論目前的關稅休戰期可延長多久，與芬太尼販運相關的美國關稅問題，以及大陸從俄羅斯和伊朗購買石油等事宜。

《南華早報》此前引述消息人士指，雙方可能在未來90天內暫不新增關稅或採取升級貿易戰的行動。雖然外界對於此輪談判取得具體成果的預期不高，但中美雙方很可能延長自5月中旬達成的90天關稅與出口管制休戰協議。知情人士表示，延長協議不僅有助避免貿易摩擦升級，也有利於規劃川習可能舉行的峰會。

據港媒《信報》，中美目前的關稅休戰期將於8月12日結束，倘若兩國未能有貿談進展或達成協議，雙方向對方進口貨加增關稅。大陸目前輸美貨品須支付20%芬太尼關稅，10%對等關稅及25%川普首個總統任期內已實施的關稅。

美國 川普 國安

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