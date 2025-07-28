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王毅與韓新任外長通話 呼籲共同反對「脫鈎斷鏈」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸外交部長王毅28日與南韓新任外交部長趙顯通話時表示，中韓要做名副其實的戰略合作夥伴，並呼籲南韓對中政策做到穩定、可預期，避免搖擺。中韓要共同反對「脫鉤斷鍊」。（中新社）
大陸外交部長王毅28日與南韓新任外交部長趙顯通話時表示，中韓要做名副其實的戰略合作夥伴，並呼籲南韓對中政策做到穩定、可預期，避免搖擺。中韓要共同反對「脫鉤斷鍊」。（中新社）

大陸外交部王毅28日與南韓新任外交部長趙顯通話，雙方就多邊領域協調合作等交換意見。王毅表示，中韓要做名副其實的戰略合作夥伴，並呼籲南韓對中政策做到穩定、可預期，避免搖擺。他並強調，中韓關係基於雙方共同利益，不針對任何第三方，也不應受制於任何第三方。中韓要共同反對「脫鉤斷鏈」。

據大陸外交部網站28日消息，王毅當日應約與趙顯通電話時表示，中韓是重要近鄰和合作夥伴，堅持睦鄰友好符合兩國人民共同利益。南韓新政府就職後，兩國元首通電話，中韓關係實現良好開局，也為我們下步開展工作指明方向。

王毅強調，中韓要做名副其實的戰略夥伴，推動兩國關係朝更高水準邁進。首先要維持政策穩定性，中方始終重視發展中韓合作，對韓政策保持連續穩定，希望韓方對華政策同樣做到穩定、可持續、可預期，避免搖擺。再來是要堅持獨立自主，中韓關係基於雙方共同利益，利好兩國人民，不針對任何第三方，也不應受制於任何第三方。

此外，王毅提到，要增強互惠互利，中韓經濟聯繫密切，產供鏈高度互嵌，雙方要深化互利合作，實現共同發展。作為多邊主義和自由貿易的受益者，中韓要共同反對「脫鉤斷鏈」，維護全球產供鏈穩定暢通。中方支持韓方今年下半年主辦亞太經合組織領導人非正式會議。

而在中方通稿中，趙顯則表示，韓方高度重視韓中關係，期待密切兩國高層交往，面向未來，推動韓中戰略夥伴關係取得更大發展。韓中經貿關係密切，已形成良好合作模式，韓方願積極推動兩國自貿談判，深化韓中經貿合作。期待同中方加強溝通協調，正視歷史，共同維護區域和平穩定。

另，據韓聯社報導，此次是趙顯就職後首次同王毅通話。南韓外交部指，趙顯在電話中表示，希望雙方緊密合作，推動兩國關係發展。王毅則表示，希望雙方保持緊密的工作合作關係。兩國外長一致認為，今年10月底在慶州舉辦的亞太經合組織（APEC）峰會將為推動兩國關係發展創造契機，同時在兩國高層交流趨勢向好的情況下，共同打造能讓兩國民眾切身體會到的務實合作碩果。

同時，趙顯還邀請王毅訪問南韓，王毅則回答稱，將在雙方方便之時訪韓。雙方還商定今後隨時保持交流，並繼續進行必要的合作。

關係 王毅 外交部

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