香港泛民初選案 再多3名罪成者完成服刑出獄

香港泛民主派初選案45人被判有罪入獄後，今天有馮達浚、劉澤鋒、吳敏兒等3人刑滿出獄。截至目前為止，45人中已有11人出獄。

香港泛民主派初選案共有47名被告，其中16人認罪，31名不認罪者經審訊後，有29人被判罪名成立，刑期介於4年2個月至10年。扣除此前被還押的時間，部分刑期較短者已服刑完畢，可以出獄。

據香港01報導，今天出獄的3人為馮達浚、劉澤鋒、吳敏兒。馮達浚及劉澤鋒先後在警方安排下，在凌晨5時48分乘坐警方安排的7人座廂型車離開赤柱監獄。約半小時左右，廂型車先後將兩人送抵住處。

報導表示，兩人住處一帶分別有多名便衣警員駐守，並圍起「採訪區」，記者須在採訪區內拍攝，不能靠近車輛。

全案迄今已有11人服刑完畢出獄。刑期最重的戴耀廷被判刑10年，估計要到2031至2032年才能獲釋。