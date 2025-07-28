大陸媒體刊文 讚揚蘇州日本人學校已故導護胡友平

中國最高人民法院旗下的「人民法院報」今天發表文章，紀念2024年6月在蘇州日本人學校行兇事件中，挺身保護車內學童而被刺身亡的隨車女導護胡友平。文章寫道，胡友平「英雄雖逝，精神永存」，她的名字將永遠鐫刻在蘇州人民的記憶中。

不過，這篇以「她用柔弱的身驅，守住了孩子們的生命」為題的文章，雖然提到了胡友平的事蹟，也提到了蘇州，但通篇沒有提到「日本人學校」的字眼。

文章首先提到，2024年6月24日下午4時許，年過五旬的胡友平像往常一樣，正細心地在蘇州高新區塔園路新地中心公交站台，引導著小學生們排隊上校車，「誰也沒有想到，一場突如其來的危機即將打破這份寧靜。而勇敢善良的她，將用生命譜寫一曲見義勇為的壯歌」，「一陣凄厲的尖叫劃破了此刻的平靜」。

這篇文章描述，當兇犯手持利刃，欲衝上校車行兇時，胡友平勇敢地挺身而出，從背後緊緊抱住犯罪嫌疑人不放，「她知道自己多堅持一秒，孩子們就多一分安全」。但胡友平被刺後，她抱著兇犯的手臂卻始終沒有鬆開，直到身體再也支撐不住，重重倒在地上。因傷勢過重，經搶救無效，不幸犧牲。

文章指出，胡友平在他人面臨嚴重生命威脅時不顧個人安危，「奮不顧身地與違法犯罪行為作鬥爭，用生命為孩子們築起了一道堅不可摧的防線，避免了更多人受到傷害」。她的「壯舉深深震撼著每一位蘇州人的心」。

這篇文章提到，事後胡友平的家人說，遇到這樣的情況，相信任何有正義、有愛心的人都會作出同樣的選擇。

文章最後說，「英雄雖逝，精神永存」。胡友平「用生命詮釋了勇敢與正義的千鈞之力，也讓蘇州這座以溫婉著稱的城市因為有她這樣的英雄而更加厚重」。如今，胡友平的事蹟被廣泛傳頌，「她的名字將永遠鐫刻在蘇州人民的記憶中，她的精神將激勵著一代又一代的人，在面對危險時，勇敢地站出來，堅守正義，守護生命」。

2024年6月24日下午，來自安徽、在蘇州居住的失業男子周加勝在蘇州日本人學校附近，先是向一對等候校車接送放學的日籍母子持刀行兇成傷，更上車繼續行兇，將挺身而出的胡友平刺殺身亡，震驚中日社會。周嫌隨後被捕，今年1月23日被法院判處死刑，並在4月間被執行死刑。

胡友平身亡後，旅居中國的日本僑民及部分中國民眾紛紛表達追思，並有日本僑民有意捐款慰問她的家屬。但其家屬隨後發表聲明，指「不接受捐款捐物，也希望不再被打擾，只願逝者安息，家人們能盡早回歸平靜的生活」。

至於官方，案發後不久，蘇州市「見義勇為稱號評定工作小組」於2024年6月27日提請蘇州市政府追授胡友平「蘇州市見義勇為模範」稱號，並在同年7月2日正式追授。今年7月21日，中共中央政法委在第15屆「全國見義勇為英雄模範表彰大會」上，給予胡友平「全國見義勇為英雄」稱號。