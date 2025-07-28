林佳龍赴日 陸外交部抗議：台灣問題事關中日基本信義

針對我外交部長林佳龍近日低調赴日訪問，大陸外交部28日表示，台灣問題事關中日關係政治基礎和兩國間的基本信義。日本縱容林佳龍以所謂私人身分「竄訪」，為台獨勢力從事反華分裂活動提供舞台，嚴重違反國際關係基本準則和中日四個政治文件原則，發出嚴重錯誤信號。中方強烈不滿，堅決反對。

在7月28日例行記者會上，針對媒體問及，台灣外交部部長林佳龍日前以所謂的私人身分赴日本訪問，會見了日本前經濟安保大臣高市早苗、自民黨青年局長中曾根康隆等日本政客。請問中方對此有何評論？

大陸外交部發言人郭嘉昆表示，日本縱容林佳龍以所謂私人身分「竄訪」，為「台獨」勢力從事反華分裂活動提供舞台，嚴重違反國際關係基本準則和中日四個政治文件原則，發出了嚴重錯誤信號。中方強烈不滿，堅決反對，已經在北京和東京向日方嚴正交涉，提出強烈抗議。

郭嘉昆強調，「台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題是中國核心利益的核心」，事關中日關係政治基礎和兩國間的基本信義。他指出，「今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。日本曾經對台灣殖民統治長達半個世紀，對中國人民負有嚴重歷史罪責。」

郭嘉昆最後表示，中方敦促日方恪守中日四個政治文件精神和所作鄭重承諾，深刻反省歷史，汲取歷史教訓，在台灣問題上謹言慎行，不得以任何形式損害中國主權，不得向台獨分裂勢力發出任何錯誤訊號。不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。

近日，林佳龍低調赴日訪問，與日本自民黨等重要人士會面。繼大陸外交部亞洲司司長劉勁鬆緊急約談日本駐華使館首席公使橫地晃，大陸駐日本大使館也向日方提出嚴正交涉，指日本政府罔顧中方事先多次交涉，執意放任林佳龍入境竄訪，縱容其在日國內大肆從事謀「獨」挑釁活動。