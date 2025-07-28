中日人文交流論壇 陸方籲：妥善處理歷史與台灣問題

在中日關係處於敏感關口之際，第二屆中日友好與人文交流論壇7月27日在北京舉行。日中友好協會常務副會長程永華表示，盼日方妥善處理歷史、台灣等關乎中日政治互信的重大議題。中國人權發展基金會理事長謝伏瞻則呼籲，雙方共同抵制歪曲歷史的錯誤言行，傳遞和平友好訊息。

新華社指出，第二屆中日友好與人文交流論壇由中國人權發展基金會和日中友好會館共同主辦，中國社會科學院日本研究所、中國對外書刊出版發行中心協辦的第二屆中日友好與人文交流論壇7月27日在北京舉行，來自中日兩國近20所高等院校、科研機構的50餘名專家學者與會。

報導稱，本屆論壇的主題為「對話中日現代化：過去與未來的探索」。與會者圍繞「高質量發展與中日現代化」、「社會治理現代化：從中日經驗出發的思考」、「世界大變局下面向未來的中日合作」、「以史為鑑、面向未來：攜手實現世界持久和平與發展」等議題展開深入研討。

謝伏瞻表示，民間交往是中日關係的「源頭活水」，中日關係的前途掌握在兩國人民手中。中日關係正處於十字路口，更需要秉持正確歷史觀，加強各層級人文交流合作，培塑彼此客觀理性認知，促進民心相知相通，為兩國友好和關係改善營造良好氛圍。日本共同社則指，謝伏瞻說，中日雙方應共同抵制歪曲歷史的錯誤言行，傳遞和平友好的燈火。

日本駐中國大陸大使金杉憲治認為，當前日中關係面臨的最大挑戰在於如何改善兩國人民的感情，遺憾的是改善民心沒有捷徑，需要透過持續的交流和對話、換位思考，站在對方的角度去互相理解，讓兩國人民切身感受到日中關係改善的益處。

日中友好會館會長宮本雄二說，全面推進日中戰略互惠關係，構建建設性、穩定的日中關係成為兩國共識。為了促進國民之間的相互理解，雙方民間學術交流應進一步加強。他強調，日本戰後全面否定軍國主義，構建基於國際協調的秩序。

另，日中友好協會常務副會長程永華指，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，是正視歷史、開闢未來的重要契機，希望日方同中方相向而行，「妥善處理歷史、台灣等事關中日關係政治基礎，和兩國間基本信義的重大原則問題」。

值得注意的是，我外交部長林佳龍近日低調赴日訪問，與日本自民黨等重要人士會面。繼大陸外交部亞洲司司長劉勁鬆緊急約談日本駐華使館首席公使橫地晃，大陸駐日本大使館也向日方提出嚴正交涉，指日本政府罔顧中方事先多次交涉，執意放任林佳龍入境竄訪，縱容其在日國內大肆從事謀「獨」挑釁活動。