英防長稱：如台海有戰事將參戰 陸媒譏：喝成這樣？

美澳近日集結多個國家參加2025年「護身軍刀」演習。英國航艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）27日抵達澳洲達爾文港時，英國國防大臣希利（John Healey）表示，英國要「通過實力維護和平」，一旦台海爆發衝突，英國已準備好在太平洋地區作戰；如有必要，英澳兩國將並肩作戰。陸媒指出，這番言論堪稱英國官員近年來就相關議題所作的「最強硬表態」之一。

對此，大陸網路媒體《觀察者網》在標題為「喝成這樣？」的報導中稱，在發表前述談話後，希利緊接稱，他只是「泛泛而談」，英國更希望印太地區的任何爭端都能通過「和平」和「外交」方式解決。當被問及英國是否會更正式地與台灣接觸時，希利強調，「英國對台政策沒有變化」。

英國《每日電訊報》報導，27日，英國皇家海軍航空母艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）停靠澳洲達爾文港，希利在與澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）一同登艦並發表上述言論。

希利表示，「如果我們必須再次走向戰爭，澳洲與英國將並肩作戰。我們將通過共同演習強化備戰能力，只有通過這種緊密合作的準備，才能更有效嚇阻對手。」

報導稱，這是英國政府就台海若爆發衝突，所發出的最明確信號，但希利也強調，他是就大體情況發表這番言論。他表明，英國仍希望看到通過外交管道和平解決印太區域爭端。

央視新聞則指，儘管「話說大了」的希利隨即補稱，他只是「泛泛而談」，被問及英國是否會更正式地與台灣接觸時，希利則稱，「英國對台政策沒有改變」，「我們透過實力維護和平，而我們的實力來自盟友。」他稱，隨著「威脅」上升，像英澳這樣的夥伴關係比以往任何時候都更加重要。

《觀察者網》則批評希利，「此番上躥下跳，可能令澳方頗為難堪。畢竟澳官員不久前才頂住美國施壓，拒絕承諾介入台海衝突」。路透指出，澳洲國防工業部長康洛伊（Pat Conroy）13日曾表示，是否參與潛在對華軍事衝突，將由當時的民選政府自行決定，不會提前對任何假設性衝突做出承諾，強調「主權優先」的立場不變。「是否派出澳大利亞軍隊參戰，只能由當時的政府作出決定，而非提前作出。」

目前，「威爾斯親王號」正參與在澳洲軍方在舉行的「護身軍刀」軍演，在印太部署計劃將涵蓋澳洲、美國、日本、韓國等多國聯合演訓。外界關注，未來該艦打擊群北上訪問亞洲各港口期間，是否會穿越台灣海峽「國際水域」。