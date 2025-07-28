南華早報：美中正商討川普10月或11月訪中

南華早報引述消息報導，美國總統川普仍有意訪問中國，但不會在9月，美中雙方正在商討安排川普10月或11月訪中，可能是川普到韓國出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會前或後。

此前有媒體報導，中國計劃邀請川普（DonaldTrump）出席9月3日紀念抗戰勝利80週年閱兵。

南華早報26日引述消息報導，川普仍有意訪問中國，但不會在9月，可能是川普10月30日至11月1日到韓國出席APEC峰會前訪中，或在APEC峰會期間與習近平會面。

另有消息人士表示，川普也有可能出席完APEC峰會後才訪中。

報導表示，雖然川習會仍有障礙，但雙方高層官員都有共識。