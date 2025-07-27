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歌頌達賴喇嘛…藏族青年歌手遭大陸拘留 未被指控罪名

中央社／ 達蘭薩拉27日綜合外電報導

位於印度的西藏流亡政府表示，一名20幾歲的年輕藏族歌手暨倡議人士阿桑，在演唱頌揚西藏精神領袖達賴喇嘛的歌曲「和平王子」後遭到中國當局拘留，目前下落不明。

法新社與西藏之聲報導，西藏流亡政府「藏人行政中央」（Central Tibetan Administration, CTA）昨天發布聲明指出，藏族歌手Tzukte、通常被稱為阿桑（Asang），在演唱一首稱頌達賴喇嘛的歌曲「和平王子」後，於7月初某時遭中國當局拘留。

阿桑年約20幾歲，是知名藏族歌手格白（Gebe）的學生。

西藏流亡政府表示，阿桑被拘留是「北京更廣泛打壓藏族聲音的一部分，尤其是藏族藝術家與作家」。

中國當局未回應法新社的置評請求。

西藏流亡政府談到，阿桑遭到拘留但未被指控任何罪名，外界也不知道他被關押的地點，這「違反國際人權規範，並凸顯中國持續侵犯西藏的言論自由、文化權和宗教信仰」。

西藏 北京 信仰 人權 達賴喇嘛 言論自由

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