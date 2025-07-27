歌頌達賴喇嘛…藏族青年歌手遭大陸拘留 未被指控罪名

資深媒體人劉寶傑日前抱怨，他在中正紀念堂附近想順手拍照，竟遭路人阻攔，質問他在拍什麼，這令他感嘆「台灣怎麼會變成這樣」。 事實上這不是孤例，而是近大半年來台灣社會質變的表徵，賴政府上任以來，高舉「抗中保台」大旗，整日把強化「防衛韌性」掛在嘴上，可是歷經大罷免政潮席捲的台灣，如今卻可謂是一個草木皆兵、人人互相懷疑的分裂社會，這恰恰是一個社會最脆弱的展現。

2025-07-27 07:00