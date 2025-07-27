大陸回應大罷免失利…陸委會批：缺乏民主經驗還說三道四
對於第一波罷免選舉結果，全數國民黨籍立委保住席位，無一被罷免，大陸國台辦27日上午回應稱民進黨政治操弄不得人心。對此，陸委會27日下午表示，北京當局毫無權力對台灣民主制度說三道四、錯誤解讀。並呼籲中共當局切勿刻意藉此對台進行惡意的政治操作。
陸委會稱，這次民主罷免投票是台灣民主憲政體制的具體實踐，也展現了台灣人民與公民團體的重要民主成就，值得朝野各界共同守護與團結向前。
針對此次民主罷免的結果，陸委會表示，取決於每個選區的結構和立委個人的表現，這是各選區選民自己的決定，缺乏民主經驗的北京當局毫無權利對台灣的民主制度說三道四、錯誤解讀。
陸委會表示，政府捍衛國家主權、守護自由民主生活方式、並拒絕中共統戰滲透與脅迫的政策沒有改變，這更是台灣社會的主流民意。
大陸國台辦發言人陳斌華周日一早通過新聞稿指出，民進黨出於台獨本性和「一黨獨大」野心，不顧台灣島內民生福祉，一再挑起政治惡鬥，不擇手段打壓政治異己、製造「綠色恐怖」、加劇社會撕裂，充分暴露出「假民主、真獨裁」的虛偽面目。
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