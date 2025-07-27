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川普稱「不久的將來」訪中 港媒：時間可能落在10月或11月

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
南華早報26日報導中美兩國致力於實現川普10月或11月訪中。圖為川普（左）與習近平2019年在大阪會晤。（美聯社）
南華早報26日報導中美兩國致力於實現川普10月或11月訪中。圖為川普（左）與習近平2019年在大阪會晤。（美聯社）

美國總統川普此前稱將於「不久的將來」訪中，有說法稱時間最快落在9月，不過港媒引述最新消息稱，中美兩國致力於實現川普10月或11月訪中。

在中美於日內瓦達成經貿協議框架後，外界普遍認為下一步進度有帶中美領導人互訪來釋放更明確的訊號。

南華早報引述知情人士說法報導，川普可能會在前往韓國參加亞太經合組織（APEC）峰會之前訪華，或在峰會期間與中國國家主席習近平會面。APEC峰會10月30日至11月1日在韓國慶州召開。

華盛頓智庫史汀生中心中國項目主任孫韻此前認為，川普的訪問可能不會在9月，而是11月，取決於中國是否在貿易和其他事務上對美國有所配合。

日本共同社此前報導，北京擬邀請美國總統川普參加9月3日在北京天安門廣場舉行的紀念抗戰勝利80周年閱兵禮。但大陸外交部方面則回應沒有訊息提供。

大陸商務部發言人23日證實，何立峰將於7月27日至30日赴瑞典與美方舉行經貿會談。美國財長貝森特表示將在斯德哥爾摩與中國官員會面，討論延長貿易協議談判期限。美中關稅休兵期限，可能從8月12日再往後延90天。

習近平與川普曾在6月5日的通話中，互邀對方到訪。習近平上次訪美是2023年11月，並出席在舊金山舉行的亞太經合組織會議。川普上一次訪中則在2017年11月。

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