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香港上半年遊客數亮眼 年增12% 陸客占大頭
香港旅遊發展局昨天公布，六月有三四八萬旅客人次訪港，按年增加一成一。其中，中國大陸仍占多數，有二六一萬人次，按年升一成二。
統計指，今年上半年共錄得約二千四百萬訪港旅客人次，按年增加一成二，其中大陸旅客有約一七八○萬人次，按年增加一成。非內地旅客較去年同期顯著增加一成七，錄得五八四萬人次。其中來自台灣、日本、南韓等地的短途客源客量，按年增長超過二成五，澳洲旅客更按年升三成三。
香港特首李家超稱，香港旅遊業於上半年取得亮眼佳績，在與周邊地區激烈競爭下，取得這一成績實屬不易，反映香港「中西薈萃」的旅遊元素魅力，以及在國際旅遊市場的吸引力不斷增強。
李家超稱，他已就九月的新一份施政報告展開諮詢，觀迎大家獻計發展香港旅遊業。
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