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佛山病例數已破4千！屈公病肆虐廣東 港澳跟著拉警報

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
廣東已出現屈公病疫情，香港專家也示警，並提醒適時加強滅蚊工作。新華社資料照
廣東已出現屈公病疫情，香港專家也示警，並提醒適時加強滅蚊工作。新華社資料照

夏季期間，由病媒蚊傳播的屈公病（陸稱基孔肯雅熱）疫情近期在廣東肆虐，港澳也面臨風險，其中，廣東佛山五區均出現病例，數量破四千，廣東省已號召全民參與「清積水滅蚊蟲」愛國衛生運動，下令要「爭取在最短時間內撲滅疫情」。

自七月下旬以來，屈公病從佛山順德等地陸續爆發，後蔓延至佛山全市，廣州、陽江、湛江等地也出現病例。據當地通報，截至二十四日，順德區已累計病例三六二七例，佛山全市破四千例。

香港澳門兩地也面臨傳播風險，澳門衛生局二十五日公告，接獲兩例輸入性屈公病病例報告，列為今年第三、第四例「輸入性」病例，一人曾赴佛山順德，一人曾赴菲律賓。

香港方面，港府已跨部門召開會議，討論預防措施，專家坦言中港人流頻密，輸入無可避免，香港衛生專家袁國勇示警若疫情爆發，可能是「大規模」，還稱雖目前病例死亡率低，但港人無免疫力，不能輕視。

對於此輪疫情，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，大陸既往沒有輸入性基孔肯雅熱引發大流行的案例，基礎免疫力缺失，因此病毒傳播會快於其他流行區域。但他強調，若能及時採取有效措施，目前南方部分地區應該仍處於控制疫情的有效窗口期，仍能阻止感染進一步增多、向周邊區域擴張。

屈公病是由基孔肯雅病毒（CHIKV）引起，該病毒由蚊蟲傳播，症狀包括高熱、劇烈關節疼痛和長期疲乏。

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