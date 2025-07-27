聽新聞
0:00 / 0:00

對抗極端氣候 陸氣象局發布早期預警方案「媽祖」

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
大陸氣象局26日在上海舉行的2025年世界人工智能大會開幕式上，發布全民早期預警中國方案「媽祖」（MAZU）。圖／取自大陸氣象局微信公眾號
大陸氣象局26日在上海舉行的2025年世界人工智能大會開幕式上，發布全民早期預警中國方案「媽祖」（MAZU）。圖／取自大陸氣象局微信公眾號

大陸氣象局昨天在上海舉行的二○二五年世界人工智能大會開幕式上，發布全民早期預警中國方案「媽祖」（ＭＡＺＵ），該方案將與世界各國、特別是發展中國家分享大陸成功經驗與技術成果，提供早期預警技術、聯合開展能力建設、共建風險識別與評估體系、創新合作機制等。

新華社報導，大陸氣象局指出，媽祖是中國大陸沿海地區廣受敬仰的海洋守護者、氣象守護者，其「親民、智慧、救助」的精神，與全民早期預警倡議所蘊含的「以人為本」等理念跨越時空、高度契合。全民早期預警中國方案命名為「媽祖」（ＭＡＺＵ），四個字母分別代表多災種（Multi-hazard）、預警（Alert）、零差距（Zero-gap）和普惠（Universal）。

大陸氣象局國際合作司司長曾沁表示，提出「媽祖方案」，是大陸基於自身國情、響應全球倡議、踐行大國擔當的具體實踐。媽祖方案系統梳理了大陸應對氣候挑戰、保障人民生命財產安全的經驗實踐，是大陸積極響應和落實全民早期預警倡議的注腳。

他強調，「媽祖方案」提供早期預警技術、聯合開展能力建設、共建風險識別與評估體系、創新合作機制與模式等。在經驗方面，分享遞進式氣象服務、高級別預警「叫應」等早期預警實踐；在技術方面，與各國共建城市工具箱、風雲地球工具箱、海外設備等氣象早期預警業務平台。

「媽祖方案」以雲端早期預警系統為核心，根據不同國家需求提供可定製、易部署、可持續的技術解決方案。

大陸氣象局並與衣索比亞巴基斯坦索羅門群島等國氣象部門聯合開發雲端早期預警系統，上海「城市多災種早期預警工具箱」已在蒙古實踐應用。此外，「媽祖方案」透過國際培訓課程、獎學金計畫和訪問學者項目，培養發展中國家早期預警專業人才，促進經驗交流。

媽祖 蒙古 氣象局 新華社 索羅門 巴基斯坦 衣索比亞

延伸閱讀

林佳龍赴日考察 大陸駐日本大使館提出嚴正交涉

大陸羽賽／兩局都一度領先 周天成仍不敵石宇奇無緣爭冠

建構全球早期預警服務網絡 陸氣象局發布中國方案「媽祖」

陸走私輝達AI晶片 維修商機大

相關新聞

世界AI大會上海開幕 陸籲成立合作組織：幫助全球南方

二○二五世界人工智能大會（ＷＡＩＣ）昨天上午在上海世博中心開幕，大陸國務院總理李強致詞表示，當前人工智慧（ＡＩ）治理碎片...

對抗極端氣候 陸氣象局發布早期預警方案「媽祖」

大陸氣象局昨天在上海舉行的二○二五年世界人工智能大會開幕式上，發布全民早期預警中國方案「媽祖」（ＭＡＺＵ），該方案將與世...

佛山病例數已破4千！屈公病肆虐廣東 港澳跟著拉警報

夏季期間，由病媒蚊傳播的屈公病（陸稱基孔肯雅熱）疫情近期在廣東肆虐，港澳也面臨風險，其中，廣東佛山五區均出現病例，數量破...

香港上半年遊客數亮眼 年增12% 陸客占大頭

香港旅遊發展局昨天公布，六月有三四八萬旅客人次訪港，按年增加一成一。其中，中國大陸仍占多數，有二六一萬人次，按年升一成二...

建構全球早期預警服務網絡 陸氣象局發布中國方案「媽祖」

大陸氣象局26日在上海舉行的2025年世界人工智能大會開幕式上，發布全民早期預警中國方案「媽祖」（MAZU），該方案與世...

港國安處懸紅通緝「香港議會」19人 新增15人各20萬港元

香港警務處國家安全處25日公布懸紅通緝19名在境外籌組、成立或參與一個名為「香港議會」的顛覆組織，涉嫌干犯「顛覆國家政權...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。