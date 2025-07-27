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世界AI大會上海開幕 陸籲成立合作組織：幫助全球南方

聯合報／ 特派記者陳宥菘／上海報導
2025世界人工智能大會昨天在上海開幕。民眾參觀賣爆米花的機器人。中新社
2025世界人工智能大會昨天在上海開幕。民眾參觀賣爆米花的機器人。中新社

二○二五世界人工智能大會（ＷＡＩＣ）昨天上午在上海世博中心開幕，大陸國務院總理李強致詞表示，當前人工智慧（ＡＩ）治理碎片化，要堅持統籌發展與安全，中方倡議成立「全球ＡＩ合作組織」，願幫助世界各國加強ＡＩ能力建設。官媒稱，初步考慮該組織總部設在上海。

新華社報導，李強表示，全球ＡＩ加速發展，正在賦能千行百業，成為經濟成長的新引擎，但亦有風險，包括對就業的影響，如何在發展與安全之間尋求平衡，亟需進一步凝聚共識。

李強指出，ＡＩ資源集中在少數國家及公司，「技術封鎖可能使ＡＩ成為少數玩家的遊戲」，要更加重視普及普惠，堅持開放共享、智慧平權，讓更多國家和群體從中受益。大陸願共享發展經驗和技術產品，幫助世界各國特別是全球南方國家加強ＡＩ建設，讓ＡＩ發展成果更能惠及全球。

李強還說，ＡＩ技術發展迅速，但也面臨高階運算晶片缺乏、人才交流受限等限制因素。重要的是要突破這些瓶頸，必須追求開放及協同創新。他並指，要更重視創新合作，大陸願同各國聯合進行技術攻關，加強開源開放力度。大陸積極參與推動多雙邊合作，願提供國際社會更多「中國方案」，貢獻更多「中國智慧」。

報導指，中國政府倡議成立世界人工智慧合作組織。這是中方堅持踐行多邊主義、回應全球南方呼聲、助力彌合數字和智慧鴻溝、促進人工智慧向善普惠發展的實際行動。

當前，中美兩個世界最大經濟體之間的技術競爭日益加劇，ＡＩ已成為關鍵戰場。大陸官方多次強調要「牢牢把握人工智能發展和治理主動權」。

昨天大會還發布了「人工智能全球治理行動計畫」，共計十三點，包含共同把握ＡＩ機遇、積極推進優質資料供給、促進標準及規範共識、開展ＡＩ安全治理、加強ＡＩ能力建設國際合作等。其中提出，要加快數字基礎設施建設，推動統一算力標準體系建設，鼓勵ＡＩ領先國家支援開發中國家加強ＡＩ創新等。

ＷＡＩＣ由大陸外交部等政府部門主辦，今年邁入第八屆。大會還設有論壇、展覽。今年有超過八百家企業參展，展示三千多種高科技產品，包含四十款大模型、五十款ＡＩ終端產品及六十款ＡＩ機器人，以及破百款「全球首發」「中國首秀」產品。例如，阿里巴巴昨天發布了首款自研ＡＩ眼鏡「誇克ＡＩ眼鏡」。

李強 上海 外交部 新華社 國務院 開發中國家

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