建構全球早期預警服務網絡 陸氣象局發布中國方案「媽祖」

大陸氣象局26日在上海舉行的2025年世界人工智能大會開幕式上，發布全民早期預警中國方案「媽祖」（MAZU），該方案與世界各國、特別是發展中國家分享大陸成功經驗與技術成果，提供早期預警技術、聯合開展能力建設、共建風險識別與評估體系、創新合作機制與模式等。

據大陸氣象局，媽祖是中國大陸沿海地區廣受敬仰的海洋守護者、氣象守護者，其「親民、智慧、救助」的精神，與全民早期預警倡議所蘊含的「以人為本」等理念跨越時空、高度契合。全民早期預警中國方案命名為「媽祖」（MAZU），四個字母分別代表多災種（Multi-hazard）、預警（Alert）、零差距（Zero-gap）和普惠（Universal）。

大陸氣象局國際合作司司長曾沁表示，提出媽祖方案，是大陸基於自身國情、響應全球倡議、踐行大國擔當的具體實踐。媽祖方案系統梳理了大陸應對氣候挑戰、保障人民生命財產安全的經驗實踐，是大陸積極響應和落實全民早期預警倡議的生動注腳。

他強調，媽祖方案彰顯了大陸用務實行動攜手構建人類命運共同體，目的是與世界各國特別是發展中國家分享大陸成功經驗與技術成果，提供早期預警技術、聯合開展能力建設、共建風險識別與評估體系、創新合作機制與模式等。在經驗方面，分享遞進式氣象服務、高級別預警「叫應」等早期預警實踐；在技術方面，與各國共建城市工具箱、風雲地球工具箱、海外設備等氣象早期預警業務平台。

文章稱，人工智慧以其高效計算和多源數據融合能力，正成為連接氣象預報、災害預警和應急響應的關鍵紐帶，成為突破傳統預報局限的「金鑰匙」。「媽祖」（MAZU）以雲端早期預警系統為核心，根據不同國家需求提供可定製、易部署、可持續的技術解決方案。

大陸氣象局並與衣索比亞、巴基斯坦、所羅門群島等國氣象部門聯合開發雲端早期預警系統，上海「城市多災種早期預警工具箱」已在蒙古實踐應用。此外，「媽祖」透過國際培訓課程、獎學金計劃和訪問學者項目，培養發展中國家早期預警專業人才，促進經驗交流。